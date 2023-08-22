這組合一看就是來搞笑的！權相佑、金熙元、成東鎰組《漢江刑警》！陣容還有李相二、申泫勝等

曾是知名「悲情劇」男主角的權相佑，從近年的作品表演來看，儼然已成為「喜劇」大家，近期又要帶來偵查題材喜劇《漢江刑警》，幾名主演一字排開根本就是來搞笑的！

Disney+全新原創劇《漢江刑警》由權相佑、金熙元、李相二、申泫勝（原譯申炫承）、裴多彬與成東鎰主演，由於即將上檔，日前正如火如荼宣傳中，已釋出海報、前導預告與首波劇照。「都讓開！漢江警察隊出動！」《漢江刑警》顧名思義劇情描述漢江刑警的故事，闡述他們捲入圍繞著漢江的犯罪行動之中，是部動作喜劇。海報各個角色動態感十足，喜劇味道已飄出。



漢江警察隊角色群裡，權相佑飾演充滿正義感卻莽撞的「韓斗鎮」，金熙元飾演與其性格截然不同的「李春錫」，《我的ID是江南美人》裴多彬飾演「都娜希」，《流星》申泫勝則飾演隊上老么「金志洙」，成東鎰飾演隊長。《海岸村恰恰恰》李相二倒飾演增添戲劇張力的角色「高基石」，和漢江警察隊站對立面，故事就由漢江警察隊追蹤和高基石相關的漢江開發事業展開。

▼漢江警察隊金志洙（申泫勝 飾）、韓斗鎮（權相佑 飾）與李春錫（金熙元 飾）



▼都娜希（裴多彬 飾）



▼隊長（成東鎰 飾）



▼高基石（李相二 飾）與韓斗鎮（權相佑 飾）及其上司？（崔畝誠 飾）



這是權相佑與金熙元繼電影《神之一手：鬼手篇》再度搭檔，兩人劇中的化學反應值得期待。而成東鎰分別與權相佑與金熙元都是老搭檔了，與權相佑合作過《妙探事務所》系列電影以及《危機的X》，均為喜劇作品；與金熙元是多年老友，在實境綜藝節目《帶輪子的家》共同展開露營生活，不時搞笑吐槽對方宛如真實兄弟。



《漢江刑警》將在9月13日於Disney+獨家上線。

▼中文預告



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞