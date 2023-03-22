BTS SUGA节目迎来最让主持人放松的超级大来宾！一起生活了13年的弟弟，坐著也要跳舞笑到颧骨飞天～

瞧瞧神秘来宾那可爱又充满魅力的单眼皮＋爱撒娇的奶音，感觉这一集会非常好看耶～。（feat. JIMIN）

人气男团 BTS 防弹少年团 SUGA 的网路节目《SUCHWITA》（SU吹打）持续有著高人气，每一次的来宾也都拥有相当高的人气，这一次的来宾也是一说话就被认出来身份，节目组也是挡得很没有诚意！



没错！下一集的来宾就是同团的成员 Jimin，三月份推出首张个人专辑《Face》，目前释出的先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV已经突破3000万观看人次，持续攀升中。

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▼预告中，SUGA说Jimin是他节目的忠实粉丝，Jimin也回他：「（能上节目）是我的荣幸。」SUGA也相当关注弟弟的活动，对他这次的回归侃侃而谈：



没多久就脱下了外套，字幕组则打上「从来没有这样放松的客人（主持人也感到格外放松）」两人可以说是一起生活了13年，防弹少年团也出道十周年了！真的可以说是跟家人一样，比家人还要亲近的关系。



Jimin表示，防弹少年团这个组合可以说是以Rap line的三个哥哥为中心，带领著我们向前迈进，SUGA下一秒直接反驳：「其实我们是以Vocal line为中心，Rap line只是在一旁辅助。」互相把彼此捧高高，看来这一期节目可以听到更多关於BTS的小故事，令粉丝ARMY们相当期待！



笑声不断，Jimin也忍不住说了一句：哈哈哈，好想念防弹啊…。欲看更多有趣的内容记得锁定3月27日（周一）韩国时间晚间10点的首播。



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