「我喜歡說話漂亮的你」女神IU認為自己各方面都不足、大神劉在錫自我管理嚴謹&愛妻名言永流傳～

人能夠站上TOP的地位久久，態度謙虛是第一，字裡行間把話說的漂亮就是第二了！絕對要好好筆記下來～。

說話絕對是一門大學問，把話說得漂亮也絕非易事！關注韓國娛樂新聞這麼多年，真正能走得長久就是那些謙虛又肯努力的明星，最最可怕的是他們不僅有才華，還比別人更加努力，自我管理相當嚴謹，每說出口的一句話，都能夠感受到他們背後深思熟慮的含意。

出版社的朋友跟我說，下個月初他們要出一本書，叫做「我喜歡說話漂亮的你」，裡面作者金範俊（김범준）提到了很多藝人說過的話，像是IU有一次和弟弟一起拍片，弟弟問她：「非藝人的李知恩（IU本名）是怎樣的人？」她謙虛地表示：「撇開『IU』這個身分，只看其他面向的話，我會自問：除了工作外，我還有什麼擅長的事？還真的沒有。我的人生經驗不多，簡單明瞭地說，我就是個各方面都很不足的人。」謙虛到讓人難以想像。





在歌手和演員都擁有代表作的她，甚至連主持都做得很好的全方位藝人，但她卻認為自己在工作以外的事情，都還有很多不足，這就是她為什麼會那麼成功的原因之一吧！



另外，講到說話漂亮的TOP藝人，就必須要提一提大神劉在錫（50歲）了，他熬過了漫長的無名時期，如今已是拿下19冠大賞的國民MC（國民主持人），在韓國三大無線電視台KBS、MBC、SBS，都各有一檔固定主持節目播出超過10年，創下韓國綜藝史上的全新紀錄（唯一擁有此項紀錄的人）。



曾有人問他：「如果再給你一次機會，你還會和（妻子）羅靜恩結婚嗎？」劉在錫居然回答說「不會！」原因是「要給她一個（選擇）機會，因為嫁給我太辛苦了。」可以知道妻子為他所做的一切，他都放在心上。



另外還有一次，在節目上他說到：「一句話在嘴上只停留30秒，在某個人的心中卻可以保存30年之久。也許只是一句話，卻可以改變一個人的人生。」雖然身為主持人的他必須要說比別人多出好幾倍的話，但每一句話對他來說都是相當重要且重視的。

※還有更多名言，都收錄在作者金範俊的新書《我喜歡說話漂亮的你》之中，預計在4月1日上市，有興趣的話大家可以收藏起來喔。



【內容簡介】

★ 改變人生，就從一句美麗的話開始！

★ 長踞韓國百大暢銷榜，撫慰無數讀者的溫柔溝通書！

★ 研究了30萬份對話，改變了30萬讀者，受到三星、LG、現代汽車等領先企業、公家機關與大學信賴的專家，教你用一句話扭轉人生，讓所有人都變成「自己人」！

＼一句漂亮話，就能讓你獲得與衆不同的優勢！／

# 漂亮的話能幫助我們更接近彼此，最終得到想要的東西！

# 把對方變成自己人，只需要四個詞，那就是「聰明」「好帥」「厲害」「真棒」！

# 對話時，我們要先觀察對方原本的樣貌，然後只談論觀察到的樣貌就好！

# 當我們開始說正面話語，周遭事物就會「神奇地」爲了我們的成功而奔走，人們也會向成功的我們靠近！

我們天生就會說漂亮的話，孩子對父母所說的話總是滿溢著愛，只是，經歷競爭、走入社會後，我們與那些美麗的話語漸行漸遠……

《我喜歡說話漂亮的你》購買途徑

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