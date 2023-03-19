【韩网热帖】《黑暗荣耀》河睿帅是长大后会在演艺界大杀四方的脸呢～
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【韩网热帖】《黑暗荣耀》河睿帅是长大后会在演艺界大杀四方的脸呢～

韩剧   2023年3月19日   星期日21:00   Sani  

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》截图，IG@jiyul_m）

【多图 & 网友留言】《黑暗荣耀》里饰演「河睿帅」的小演员名叫 Oh Jiyul（吴智律 / 오지율），2014年出生，才那么小就这么漂亮，长大后还得了！

（原po的标题直译是：睿帅是长大后会吞掉整个演艺界的脸呢）

（图源：Netflix《黑暗荣耀》）（图源：Netflix《黑暗荣耀》）（图源：IG@jiyul_m）（图源：IG@jiyul_m）（图源：IG@jiyul_m）（图源：IG@jiyul_m）（图源：IG@jiyul_m）（图源：IG@jiyul_m）

▼韩国网友评论：

1. 事业履历也很棒kkk一出道就演了《非常律师禹英禑》和《黑暗荣耀》
2. 像小雏鸡一样的嗓音最可爱啦
3. 小时候那么漂亮的金裕贞也没有大杀四方啊
4. 像白嫩豆糕一样的睿帅太可爱了ᅲᅲᅲᅲᅲ
5. 好像有点像演员李瑜美？ 长得超惹人喜爱
6. 长大后可能会像庭沼珉？
7. 演技也很好呢，得知妈妈校暴之后在学校里独自一人、被河度领抱起来时，哇，一个小孩竟然能那样瞬间哭出来，真的太强了
8. 五官都是很难长残的类型，已经是完成型的美貌啦kkk
9. 睿帅啊，不要当天气预报员，当艺人吧
10. 在《禹英禑》演自闭儿童的时候也是，被人牵手时抽回手、指尖的细节都很到位，阿姨我起了一身鸡皮疙瘩啊ᅲᅲᅲᅲᅲ

出处：https://pann.nate.com/talk/369548940
图源：Netflix《黑暗荣耀》截图，IG@jiyul_m

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