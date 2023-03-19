「整年不吃泡麵」太妍的暴食是什麼樣？ 慶生吃播食物總量公開，網：「和我們不同的人生」

少女時代太妍最近通過直播與粉絲一同慶生，下狠心做起「暴食」吃播、還特地從早上餓到下午！但網友統計發現，這個所謂的暴食大餐好像跟普通人的零食水準沒兩樣啊XD

太妍本月9日生日，工作人員準備了各種她最愛的食物擺滿一整桌。 為了在直播中多吃一些，太妍刻意從早上開始就粒米未進、一直等到下午，但因為原本就是食量超小的類型，所以目標定為每樣至少吃一口，直播標題也是「讓人看了不爽的生日吃播」XD



一個多小時的吃播期間，太妍從韓式海帶湯吃到西式蛋糕，對每一種食物都發出由衷讚歎。 但整體看下來太妍真的只是「雨露均沾」而已，總量其實少得驚人！

來看看太妍一共攝入多少食物：6勺海帶湯，3勺飯，兩口雜菜，各一口涼拌蕨菜和菠菜，1個芝士海苔飯卷，1個蜂蜜年糕，三分之一角pizza，2口意麵，1個艾草豆粉年糕，2顆軟糖，三分之二根荞麥巧克力夾心棒，1個蘑菇巧克力餅乾，1粒和果子頂上的栗子，半個墨汁麵包，一口胖胖馬卡龍，一片小熊蛋糕頂上 的巧克力，三口巧克力蛋糕，4口無酒精啤酒，5口美式咖啡。 太妍看著兩個巨大的pizza說，如果她一個人吃的話，能從3月9日一直吃到4月21日！



有留言說「歐尼在暴食耶」，太妍回復：「現在真的算是暴食，從來沒有這樣過。」

太妍曾在《驚人的星期六》自曝「一年都可能不會吃一次泡麵」，因為太heavy難以消化。 這麼看來，這次吃播對她而言真的是非常努力了！



能常年維持這樣的纖薄身材，果然不是普通人啊：





韓網友：「這就叫暴食？」 、「太妍一頓飯只是我零食的量ᅲᅲ」、「以自助餐來想的話只有1盤半而已吧」、「好像去賣場試吃一樣kk」、「我看著都感覺餓了... 這居然算多？」 、「對太妍來說確實是暴食kkk」、「看得出她非常努力了，好可愛」、「居然吃了那麼多嗎？ 太妍可是平時連一條海苔飯卷都吃不完的人啊！為這次吃播拼了」、「果然是和我生活在不同世界的人啊」



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