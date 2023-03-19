「整年不吃泡面」太妍的暴食是什么样？ 庆生吃播食物总量公开，网：「和我们不同的人生」

少女时代太妍最近通过直播与粉丝一同庆生，下狠心做起「暴食」吃播、还特地从早上饿到下午！但网友统计发现，这个所谓的暴食大餐好像跟普通人的零食水准没两样啊XD

太妍本月9日生日，工作人员准备了各种她最爱的食物摆满一整桌。 为了在直播中多吃一些，太妍刻意从早上开始就粒米未进、一直等到下午，但因为原本就是食量超小的类型，所以目标定为每样至少吃一口，直播标题也是「让人看了不爽的生日吃播」XD



一个多小时的吃播期间，太妍从韩式海带汤吃到西式蛋糕，对每一种食物都发出由衷赞叹。 但整体看下来太妍真的只是「雨露均沾」而已，总量其实少得惊人！

来看看太妍一共摄入多少食物：6勺海带汤，3勺饭，两口杂菜，各一口凉拌蕨菜和菠菜，1个芝士海苔饭卷，1个蜂蜜年糕，三分之一角pizza，2口意面，1个艾草豆粉年糕，2颗软糖，三分之二根荞麦巧克力夹心棒，1个蘑菇巧克力饼干，1粒和果子顶上的栗子，半个墨汁面包，一口胖胖马卡龙，一片小熊蛋糕顶上 的巧克力，三口巧克力蛋糕，4口无酒精啤酒，5口美式咖啡。 太妍看著两个巨大的pizza说，如果她一个人吃的话，能从3月9日一直吃到4月21日！



有留言说「欧尼在暴食耶」，太妍回复：「现在真的算是暴食，从来没有这样过。」

太妍曾在《惊人的星期六》自曝「一年都可能不会吃一次泡面」，因为太heavy难以消化。 这么看来，这次吃播对她而言真的是非常努力了！



能常年维持这样的纤薄身材，果然不是普通人啊：





韩网友：「这就叫暴食？」 、「太妍一顿饭只是我零食的量ᅲᅲ」、「以自助餐来想的话只有1盘半而已吧」、「好像去卖场试吃一样kk」、「我看著都感觉饿了... 这居然算多？」 、「对太妍来说确实是暴食kkk」、「看得出她非常努力了，好可爱」、「居然吃了那么多吗？ 太妍可是平时连一条海苔饭卷都吃不完的人啊！为这次吃播拼了」、「果然是和我生活在不同世界的人啊」



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