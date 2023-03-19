BLACKPINK來台開唱「亂象懶人包」明星朝聖、黃牛盛行，有些人連成員的名字都不知道卻可以買票進場

所以有人甚至連 BLACKPINK 僅僅４位成員的名字都不知道，卻可以買到演唱會的票入場觀看，有些粉絲把成員們生日倒背如流卻搶都搶不到…。

本週末人氣女團 BLACKPINK 來台開唱，許多人都跑到高雄朝聖，場外甚至站滿了買不到票的BLINK（粉絲名），演唱會結束也有報導指出高雄捷運載量超過跨年時的人數，就知道 BLACKPINK 這次來台的超高人氣。



BLACKPINK 成員們有多美多厲害多有魅力，我就不贅述了！大家點開手機上SNS搜尋這些關鍵字「# BLACKPINK、#Jisoo、#Jennie、#Rosé、#Lisa」物料一大堆，我們要聊的是這期間最受關注的議題，就是關於「演唱會亂象、明星朝聖、黃牛盛行、票出問題」等等的新聞和見解。

Dcaed就有網友分享眾明星朝聖的名單！



而藝人郭書瑤則發限動哭訴看不到BLACKPINK，被觀眾擋好擋滿，寫道：「可以讓我看一眼Lisa嗎？」



有被擋的人，當然也有擋人的人，Dcard上就有網友指出開唱時前面一排女生就站了起來，擋住後面歌迷們的視線，後來發現是藝人賈永婕，對此，賈永婕回應《壹蘋新聞網》，表示自己並非坐在第一排，而是坐在側邊6800的位子「我也是被前區擋住看不到才站起來的！但是還是拍謝（抱歉）有擋到別人！下次會多注意的！」



還有一個篇幅很大的新聞，是藝人李愛綺帶著老公女兒去看演唱會，結果遭到拒絕入場，更說他們的票是「超賣票」，她氣憤表示「票是兩個多月就付錢，當初花9000多元跟主辦單位買，叫她們到現場取票，結果現在說是超賣，沒有票她們了。」這一段內容則引出了另一個議題，提前買票？優待？耍特權？



▼偶然滑到一篇「時尚編輯的真心話」的FB貼文，跟大家分享一下

還有網友留言爆料：「我今天去現場，還有人拿手機在背那四個成員的名字，到底多不熟？？？」、「跟風還有票能進場，氣死買不到票的粉」、「而且VIP的飯店、交通接駁通通事前有專人安排完成喔 #錢與權的力量」、「現在當粉絲真的好辛苦」、「終於有人講出實在話，每個明星都有搖滾區票狂打卡，ㄧ般老百姓買不到，還得花大錢搶黃牛。越大咖演唱會越是特權階級」

當然有可能有些藝人是真的自己盡全力搶票的，但不能否認的是有些人則是靠關係拿到票，有些人可以連成員名字都不知道，只會唱「嘟嚕嘟嚕嘟嚕」，現場的粉絲也發文表示，這一場應援真的很少，只是聽到大家一直亂尖叫，還有臭黃牛開高價兜售（幸好也看到了一些被警察抓的新聞，爽）。

這樣的亂象要如何整頓？也是需要公司和演唱會文化去整治，粉絲團結去反應的力量有時候也能夠成就改革，但絕非易事，只能祝福大家在追星的路上，可以多一點幸運，少一點特權的干預了。

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