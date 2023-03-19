真的把他请来了！《千元律师》南宫珉特别出演《模范计程车2》应援李帝勋，昨晚（18日）收视率高达16.0%

SBS来个出奇不意！预告仅3秒但南宫珉的存在感满满～

李帝勋曾於去年（2022年）以大明星「李帝勋」‎特别出演SBS人气电视剧《千元律师》，虽然在剧中没有直接与男主角南宫珉互动，但花絮里可以看到他们的好感情。

南宫珉是李帝勋喜爱并尊敬的前辈，因为南宫珉2年前主演的另一部人气电视剧《Stove League》结缘，之后一直保持联系，还参加南宫珉的婚礼。李帝勋有著「南宫珉前辈是否也能出演《模范计程车2》呢？」的想法，这不就来了嘛！





在第9集预告尾声，南宫珉以《千元律师》「千智勋」的模样登场。他一身西装、脸戴墨镜，用非常「千智勋」的口吻问：「失礼了，请问你有硬币吗？」李帝勋慢慢地转过头来…既好奇又期待他的回应！

另外，李帝勋於漫改剧《模范计程车2》中饰演男主角「金道奇」。这是一部描述在司法不公不义的社会中，地下秘密计程车公司「彩虹运输」替一群无法受到法律保护而满腹冤屈的被害者们找回公理，以智慧惩罚罪犯的故事。首播后均有10%以上的收视率，昨晚（18日）播出的第8集来到16.0%，刷新自身最高纪录，相当有人气。

而结束《千元律师》拍摄后的南宫珉，‎目前正在拍摄MBC新古装剧《恋人》与安恩真合作‎。描述一对卷入丙子胡乱（又称丙子战争）战火的恋人，在那时期非常思念彼此且相爱的故事。

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