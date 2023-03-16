太可愛啦！提著包包的李到晛被記者要求比「臉頰愛心」手足無措的他，竟然把包包夾起來 XD

16日，李到晛出席精品 VALENTINO 的活動，拍照時也發生可愛的小插曲。

在拍照時，有一名記者對李到晛說：「做一下臉頰愛心（볼하트）吧！臉頰愛心！」，另一名記者聽到則說：「他拿著包包，怎麼做臉頰愛心呢？」結果...手上還拿著品牌包包的李到晛，竟然把包包夾起來，做了兩邊的臉頰愛心 XD 讓拍照的記者們都笑了出來。

가방 끼고 볼하트 하니까 기자님들 뒤집어짐 pic.twitter.com/QG1RnKms2z — 시키 (@sikie_d) March 15, 2023

아 개처웃기다

기자님1 : 볼하트 한번 해주세요 볼하트~

기자님2 : 야이앀 짐 들었는데 볼하트를 어떻게 해 (ㅋㅋㅋㅋㅋ)

근데 이도현은 해줍니다 pic.twitter.com/QtudzmrOCq — 돌돌 (@doleedoleehh) March 15, 2023

這可愛的舉動在韓網引發熱烈討論，韓網友：「暈 好可愛... 李到晛私下根本沒想到會是這種風格」、「可愛了！顴骨爆發」、「瞬間不知所措苦惱的手 哈哈哈哈哈」、「雖然不是粉絲，但是好可愛啊，贊助包也看得很清楚」、「很有 Sense！不管去哪裡都會很受喜愛吧」、「品牌方和記者感覺都很滿意」、「糊裡糊塗地成爲廣告天才啊」、「我以爲會掛在手腕上呢」等等。

李到晛在《黑暗榮耀》飾演整形外科醫生「朱如炡」一角，每次角色都很不同的他，再次展現精湛的演技。新劇《壞媽媽》將在4月底播出，他將與羅美蘭、安恩真、劉仁秀搭擋，該劇講述爲了子女拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外事故而成爲孩子的兒子「姜浩」尋找失去的幸福的感動的治癒喜劇。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞