KBS被爆重播戲劇卻拒付演員費用，池昌旭、秀英、徐玄等，與無名演員們皆恐受害

身為韓劇播映大台，也是韓國老三台之一的KBS，近日卻被踢爆積欠演員費用。

根據《朝鮮日報》昨（15）日報導，KBS因為重播費用而和演員產生了糾紛，從外部製作公司購入戲劇的播放權之後，經常重播戲劇卻拒絕支付演員費用，理由是「重播得到的費用應從製作公司索取」。受害的演員包含池昌旭、少女時代秀英與徐玄等，就連生活困頓的無名演員也受害。

KBS去年重播但未支付費用的戲劇包含徐玄與羅人友主演的《魔咒的戀人》、金材昱與鄭秀晶（Krystal）《瘋狂愛上你》、姜河那與河智苑《謝幕：樹立而死》，以及池昌旭與秀英《說出你的願望》。



KBS認為《著作權法》中明訂影像製作者擁有影像使用權，著作權也歸製作者所有，重播費用理應由製作方承擔，不過被放送界人士駁斥那樣的解釋根本荒唐，因為該條款是基於電視台親自製作電視劇而定的。

某位主演級演員也透露KBS收了重播所得的廣告費用，暗指其利用重播賺錢卻不付該付的費用，亦提出另外兩大台MBC與SBS都有照規定支付重播費用。

該報導最後表示最大受害者是無名演員，雖然比起主演級演員相當微薄，但卻是「基礎的生活費用」。

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