太可爱啦！提著包包的李到晛被记者要求比「脸颊爱心」手足无措的他，竟然把包包夹起来 XD

16日，李到晛出席精品 VALENTINO 的活动，拍照时也发生可爱的小插曲。

在拍照时，有一名记者对李到晛说：「做一下脸颊爱心（볼하트）吧！脸颊爱心！」，另一名记者听到则说：「他拿著包包，怎么做脸颊爱心呢？」结果...手上还拿著品牌包包的李到晛，竟然把包包夹起来，做了两边的脸颊爱心 XD 让拍照的记者们都笑了出来。

가방 끼고 볼하트 하니까 기자님들 뒤집어짐 pic.twitter.com/QG1RnKms2z — 시키 (@sikie_d) March 15, 2023

아 개처웃기다

기자님1 : 볼하트 한번 해주세요 볼하트~

기자님2 : 야이앀 짐 들었는데 볼하트를 어떻게 해 (ㅋㅋㅋㅋㅋ)

근데 이도현은 해줍니다 pic.twitter.com/QtudzmrOCq — 돌돌 (@doleedoleehh) March 15, 2023

这可爱的举动在韩网引发热烈讨论，韩网友：「晕 好可爱... 李到晛私下根本没想到会是这种风格」、「可爱了！颧骨爆发」、「瞬间不知所措苦恼的手 哈哈哈哈哈」、「虽然不是粉丝，但是好可爱啊，赞助包也看得很清楚」、「很有 Sense！不管去哪里都会很受喜爱吧」、「品牌方和记者感觉都很满意」、「糊里糊涂地成爲广告天才啊」、「我以爲会挂在手腕上呢」等等。

李到晛在《黑暗荣耀》饰演整形外科医生「朱如炡」一角，每次角色都很不同的他，再次展现精湛的演技。新剧《坏妈妈》将在4月底播出，他将与罗美兰、安恩真、刘仁秀搭挡，该剧讲述爲了子女拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外事故而成爲孩子的儿子「姜浩」寻找失去的幸福的感动的治愈喜剧。



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