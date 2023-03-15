《木偶的季節》韓哲決定與姐夫聯手抓捕金必洙！季節警覺被騙又氣又悲，木偶發現這個人也與前世有關！（EP.13）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第13集裡，木偶和季節各自發現更多前世的記憶，決定在這一次斬斷命運輪迴！



*以下包含《木偶的季節》第13集關鍵劇情！



韓哲與木偶合作

韓哲發現木偶異於常人，但為了不引起混亂讓姐姐傷心，向警方隱瞞了錄到的影片證據。 木偶提議用他的超能力和韓哲的警察身份合力抓住金必洙，就此展開合作。



季節驚覺前世真相

季節終於接受了都鎮宇早已過世、木偶不是人類的事實，想起木偶曾與她約定相伴到老，覺得十分荒唐。 季節賭氣說希望木偶不要幸福、這樣她才能心理平衡，木偶表示會努力找到變成人類的方法，只是需要時間。



木偶發現名單裡唯一找不到的人其實是鄭伊登，並且很快從宗植那裡得到證實這個猜測，為了不然這一世的伊登也被自己連累，決定把他送往國外治療。同時，木偶被宗植刺中時想起前世也是被宗植一箭射中，和季節接吻後發現季節在前世殺死了金必洙然後自盡，但沒有向季節說出實情。 季節在鐘表店遇到轉世而來的老婆婆，突然醒悟木偶一直尋找的雪熙就是前世的她，也終於明白木偶千百年來獨自留在原地苦苦等待的悲傷。



下集預告裡，季節問木偶是否見到雪熙就會幸福，但木偶竟然否認，表示自己要成為沒有記憶的無名氏，還對她提分手！難道是打算放棄這一次的解脫機會？ 《木偶的季節》 每週五六播出，上周因轉播世界棒球經典賽停播一次，這週將繼續更新14和15集！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞