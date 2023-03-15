李帝勳應黃Viu邀請來港宣傳《模範的士2》：如果有第三季，希望可以在香港取景！

今日（15日）李帝勳應黃Viu邀請，驚喜現身「香港國際影視展2023」宣傳《模範的士2》（模範計程車2），期間更自爆十分喜歡香港，昨天已經吃了一直心念著的多士及奶茶！

一連四日的「香港國際影視展2023」假座灣仔會議展覽中心舉行，而黃Viu亦在今天會上宣布，2023年已落實超過100個節目，全年更會有超過25套Viu Original原創作品，當中包括近期熱播《模範的士2》（模範計程車2）、《Delivery Man》，以及即將在3月20日首播的《花書生熱愛史》等。



在活動當中，Viu預告為了向用戶提供更多元化的娛樂選擇，未來會與不同單位緊密合作，為亞洲各地的Viu-ers帶來實體活動「Viu Scream Dates」，令觀眾除了在線上觀看劇集外，也能在線下與各位大明星面對面接觸，拉近藝人與粉絲之間的距離。

今年已確認和兩位紅遍亞洲的李帝勳和李昇基合作，到亞洲多地舉行見面會。首先由「演技天才」李帝勳打頭陣，分別在3月3日、19日和25日破天荒攜手Viu到菲律賓、印尼及新加坡舉辦「李帝勳見面會2023:Vacation」，各地反應熱烈！而李昇基亦將於印尼及新加坡舉辦見面會，與粉絲近距離互動 。



憑藉韓劇《模範的士》（模範計程車）系列再創事業高峰，並成為「暗黑英雄」代名詞的李帝勳，應邀出席「香港國際影視展」宣傳劇集。暌違多年再度訪港，心情興奮的李帝勳自爆鍾情香港多年：「我的粉絲應該知道我很喜歡香港，以前一年會來兩三次；今次到埗後馬上到茶餐廳吃多士、喝奶茶，我很喜歡香港的食物！前兩天抵港時，也看見很多粉絲在等待，真的很高興可以見到大家。」

劇中飾演的士司機金道奇，李帝勳透露曾經在香港乘搭的士，也表示這次訪港有發現到香港多了一些大型的士，希望有機會可以乘坐一下。他又坦言十分希望在香港重演劇中場景：「這幾天去了灣仔，非常喜歡香港的街道，未來有機會在這裡拍攝、甚至生活就好了！」



提到《模範的士2》當中有遠赴越南拍攝外景，劇中的版圖由韓國擴展至越南，他在台上搞笑表示希望以金道奇的身份開著紅色的士到香港街道游走；當被問到如果有機會開拍第3季時，最想拍攝甚麼場景，李帝勳隨即分享腦海中的劇本：「我想多加一個搭電車的場景，然後走到上層尋找壞人！」



李帝勳將在周日（19日）攜手Viu舉辦「李帝勳見面會2023:Vacation（印尼站）」，對此他表示相當期待，更透露準備獻唱歌曲，不過他隨即呼籲影迷做好準備：「我的粉絲應該知道我不擅長唱歌，不過我還是會努力練習新歌，希望可以在見面會上獻唱！」



《模範的士 2》講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇的故事，劇集逢星期五、六晚上10時10分在Viu上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度！。



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