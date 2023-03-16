《黑暗荣耀》「空姐崔惠程」车珠英透露剧组查证过有无校园霸凌，网讽：独漏导演

在剧中饰演空姐「崔惠程」的演员车珠英，因为在《黑暗荣耀》part.2「上空」而成为热门讨论话题，她昨（15）日接受各大媒体的专访内容提到校园霸凌（校园欺凌、校园暴力）也引发话题。

一问一答中，车珠英简单的证实在出演《黑暗荣耀》之前，有接受过是否有过校园霸凌的验证，「确认没有之后演出了」。这短短一句让不少网友倍感讽刺，因为导演安吉镐12日才承认有过校园霸凌。

回顾导演的霸凌争议，他被网友爆料之后先是否认再承认，承认自己在菲律宾留学读高中时，威胁并找了一群人殴打了当时国中的爆料者，不过会那么做的原因，是因为爆料者先对其女友调侃戏弄。

在讨论剧组查证演员有无校园霸凌一事上，网友多讽刺剧组「独漏导演」、「黑暗荣耀就是部黑色喜剧」，不过能理解制作公司也许没想过资历那么深厚的导演也会有那样的过往，也有人提出「以后连导演、编剧制作人员都要被检视了」。

校园霸凌不是只有近年才发生，也不是只发生在韩国，不过韩国近年确实引爆了反霸凌运动，不少偶像或演员都被指控学生时期有过霸凌，整个社会也更加重视此校园问题，继而出现了「霸凌保险」（被证实霸凌能得到保险金）、和艺人签约含有「霸凌条款」（若涉及霸凌即违约），或是像上述剧组会先确认演员是否涉及霸凌，诸如此类的特别情形。

导演安吉镐在执导《黑暗荣耀》之前就在戏剧圈颇受肯定，曾导过《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》、《青春纪录》与《Happiness》（毒楼），如今承认有过霸凌，接下来的事业会如何发展还没有人晓得。



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