又是被車銀優的神顏迷惑到的一天♥ 無縫拍攝《犬系戀人》，收到咖啡車超開心！

車銀優演完《ISLAND》無縫進組拍新劇，堪稱新一代勞模。

車銀優正在拍攝的新劇是一部充滿反轉的魔幻愛情的作品，改編自同名漫畫《犬系戀人》（又譯《今天也是可愛的狗》），講述一個被詛咒的女生只要kiss就會變成狗狗，唯一能夠解除詛咒的卻是一個害怕狗的男生。 男主從怕狗到逐漸愛狗的這般百轉千回的劇情，將無法預測。

車銀優飾演的就是男主角「陳書源」，他因為童年的心理陰影而非常害怕狗，雖然表面帥氣冷酷，實則內心隱藏著不為人知的秘密，「陳書源」也會因意料之外的奇遇，性格發生大變化。前一部戲《ISLAND》也是一部漫改奇幻劇，新劇又是同樣的類型，不得不說長相帥氣逼人的車銀優非常適合這類「漫撕男」的形象，身高挺拔，五官精緻，氣質出眾，完全不像真實世界會存在的人。 日前車銀優拍攝《犬系戀人》的片場花絮曝光，他站在各式咖啡車前擺出帥氣Pose，看來這部戲拍得非常開心啊！



오늘따라 너무 보고싶네 했더니 은우가 왔네 늦게까지 촬영해서 몸이 좀 걱정되는데 조금이라도 푹 쉴수 있으면 좋겠다…

230312 #차은우 #아스트로 pic.twitter.com/WmhR3EZCgL — (@eunwoo_ruru) March 11, 2023

오늘 커피랑 닭꼬치랑 다 너무 맛있게 잘 먹었습니다

너무 맛나서 3개 반 먹었어요!!

다들 너무 맛있게 먹었다고 좋아했어요

감사합니다

From. 서원쌤 pic.twitter.com/Fo5sNyDnE2 — ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) March 10, 2023

在之前的《女神降臨》，《新入史官丘海昤》、《我的ID是江南美人》等多部作品中，車銀優塑造的每個形象都深入人心，令大家非常期待他會在《犬系戀人》中與朴珪瑛能擦出怎樣的火花。

此外，前不久車銀優成功舉辦了出道以來的首個個人攝影展「ARCHIVE」，吸引了不少粉絲前往參觀，最後他還將本次攝影展的門票收入和粉絲們送來的大米花籃等全部捐出，不愧是人帥心善的代表之一。

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