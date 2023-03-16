又是被车银优的神颜迷惑到的一天♥ 无缝拍摄《犬系恋人》，收到咖啡车超开心！

车银优演完《ISLAND》无缝进组拍新剧，堪称新一代劳模。

车银优正在拍摄的新剧是一部充满反转的魔幻爱情的作品，改编自同名漫画《犬系恋人》（又译《今天也是可爱的狗》），讲述一个被诅咒的女生只要kiss就会变成狗狗，唯一能够解除诅咒的却是一个害怕狗的男生。 男主从怕狗到逐渐爱狗的这般百转千回的剧情，将无法预测。

车银优饰演的就是男主角「陈书源」，他因为童年的心理阴影而非常害怕狗，虽然表面帅气冷酷，实则内心隐藏著不为人知的秘密，「陈书源」也会因意料之外的奇遇，性格发生大变化。前一部戏《ISLAND》也是一部漫改奇幻剧，新剧又是同样的类型，不得不说长相帅气逼人的车银优非常适合这类「漫撕男」的形象，身高挺拔，五官精致，气质出众，完全不像真实世界会存在的人。 日前车银优拍摄《犬系恋人》的片场花絮曝光，他站在各式咖啡车前摆出帅气Pose，看来这部戏拍得非常开心啊！



오늘따라 너무 보고싶네 했더니 은우가 왔네 늦게까지 촬영해서 몸이 좀 걱정되는데 조금이라도 푹 쉴수 있으면 좋겠다…

230312 #차은우 #아스트로 pic.twitter.com/WmhR3EZCgL — (@eunwoo_ruru) March 11, 2023

오늘 커피랑 닭꼬치랑 다 너무 맛있게 잘 먹었습니다

너무 맛나서 3개 반 먹었어요!!

다들 너무 맛있게 먹었다고 좋아했어요

감사합니다

From. 서원쌤 pic.twitter.com/Fo5sNyDnE2 — ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) March 10, 2023

在之前的《女神降临》，《新入史官丘海昤》、《我的ID是江南美人》等多部作品中，车银优塑造的每个形象都深入人心，令大家非常期待他会在《犬系恋人》中与朴圭瑛能擦出怎样的火花。

此外，前不久车银优成功举办了出道以来的首个个人摄影展「ARCHIVE」，吸引了不少粉丝前往参观，最后他还将本次摄影展的门票收入和粉丝们送来的大米花篮等全部捐出，不愧是人帅心善的代表之一。

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