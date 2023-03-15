《換成戀愛2》海恩&賢圭有在好好談戀愛！白色情人節弟弟送450萬名牌包

《換乘戀愛2》的出演嘉賓鍾女嘉賓成海恩及男嘉賓鄭賢奎在節目中組成了最終情侶。 兩人節目結束後獲得了許多觀眾們的矚目以及成為熱門話題。

3月14日是白色情人節，這一天海恩更新了個人IG，寫到「白色情人節快樂，謝謝！」並公開了照片，照片裡海恩穿著白色外套，搭配牛仔褲和運動鞋，裝扮十分休閒，手裡拎著一隻全新的白色印花DIOR手提包，和她的穿搭很般配。



他拍視角下的海恩歪著頭看向某人，從玻璃的反光中可以看出對面站著一名男士在為海恩拍照，網友們紛紛猜測很他就是賢圭，弟弟出手十分大方。海恩還在照片上標註這是她人生收到地第一個名牌包禮物。



海恩憑藉《換成戀愛2》收穫了極大的人氣，她參加節目的初衷是見談了多年的前男友鄭圭民。 節目中，因為對前任念念不忘，海恩每集都在痛哭，看得觀眾又心疼又惋惜。直到「弟弟」賢圭的出現，他堅定地選擇了海恩，最後兩人牽手成功，愛情一直維持到現在，海恩也因為他肉眼可見地明朗了起來。

看到海恩新照的網友們評論道：「海恩終於也開始曬lovesta了，真好」、「想起168（鄭圭民）送的玫瑰花，哈哈哈哈哈」、「賢圭太貼心了」、「CP粉們的狂歡，你們一定要幸福啊」等。

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