《换成恋爱2》海恩&贤圭有在好好谈恋爱！白色情人节弟弟送450万名牌包

《换乘恋爱2》的出演嘉宾钟女嘉宾成海恩及男嘉宾郑贤奎在节目中组成了最终情侣。 两人节目结束后获得了许多观众们的瞩目以及成为热门话题。

3月14日是白色情人节，这一天海恩更新了个人IG，写到「白色情人节快乐，谢谢！」并公开了照片，照片里海恩穿著白色外套，搭配牛仔裤和运动鞋，装扮十分休闲，手里拎著一只全新的白色印花DIOR手提包，和她的穿搭很般配。



他拍视角下的海恩歪著头看向某人，从玻璃的反光中可以看出对面站著一名男士在为海恩拍照，网友们纷纷猜测很他就是贤圭，弟弟出手十分大方。海恩还在照片上标注这是她人生收到地第一个名牌包礼物。



海恩凭藉《换成恋爱2》收获了极大的人气，她参加节目的初衷是见谈了多年的前男友郑圭民。 节目中，因为对前任念念不忘，海恩每集都在痛哭，看得观众又心疼又惋惜。直到「弟弟」贤圭的出现，他坚定地选择了海恩，最后两人牵手成功，爱情一直维持到现在，海恩也因为他肉眼可见地明朗了起来。

看到海恩新照的网友们评论道：「海恩终於也开始晒lovesta了，真好」、「想起168（郑圭民）送的玫瑰花，哈哈哈哈哈」、「贤圭太贴心了」、「CP粉们的狂欢，你们一定要幸福啊」等。

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