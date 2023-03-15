BTS Jimin釋出先行曲〈Set Me Free Pt.2〉預告營造出令人窒息的緊張感、氣勢磅礡！專業舞者認證：王者歸來

防彈少年團成員 solo 接力中，這次是現代舞藝超群、團內領唱的 Jimin 登場，蘊含多年的實力將一次釋放出來，光是這支預告就讓人看了目不轉睛！

紅遍全球的 TOP 男團 BTS 防彈少年團七位成員接力 solo 活動中，這一次釋出新歌預告的人是隊內的主舞兼領唱成員 Jimin（朴智旻），經常在大型舞台上展現出卓越舞蹈實力的他，此次的 solo 活動也讓粉絲 ARMY 們萬分期待。



▼昨晚官方公開了他的回歸先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV 預告，龐大的舞群以壓倒性的舞技氣勢展現出強烈的視覺饗宴，背景音樂也彷彿置身在國家音樂廳般衝擊著心臟，由 Jimin 的歌聲做收尾，令人印象極為深刻。



此次 Jimin 所發行的首張個人專輯《Face》將講述關於他自己的故事，作為藝術家的本身準備了專屬於他的全新旅程，帶來更華麗的舞台風格，讓大眾看到他獨特的那一面貌，先行曲〈Set Me Free Pt.2〉將會在17日公開，並於24日發行個人專輯。



▼早先公開過的《Face》花絮影片：



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