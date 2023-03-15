從BLACKPINK ROSÉ到秀智跟泫雅...衣服鬆開險走光時她們都淡定處理，果然都是專業愛豆！

BLACKPINK成員ROSÉ演唱會途中遭遇尷尬，幸虧發現及時。

3月12日，BLACKPINK在印尼雅加達舉辦巡迴演唱會，當時ROSÉ正在演唱《Hard to Lov》，她穿了一件黑色掛脖式上衣，下身搭配同色系熱辣超短裙，展現好身材，漫畫女團腿和小蠻腰十分吸睛。 正當ROSÉ唱得正高興時，突然上衣的衣帶鬆開，整件上衣險些滑落，差點出現舞台事故。 舞台經驗十分豐富地ROSE不慌不忙，用手捂住上衣，防止衣服繼續滑落，同時暗示伴舞小哥幫忙系衣服。 此時就看一名伴舞人員靠近ROSÉ，雙手似乎還在微微顫抖，好不容易幫她重新繫好衣帶，在此過程中ROSÉ也不忘繼續表演，握著話筒絲滑走位，全身心投入到了表演中。



網友和粉絲看到這一幕後在網上留言表示：「為什麼公司要準備這種衣服」、「幸虧rose反應快，不然不堪設想」、「小哥應該非常緊張吧」等。

其實這已經不是愛豆圈第一次發生這類事情了。 2014年女團miss A在參加某音樂頒獎禮時，成員秀智的衣服也突然鬆開，嚇得她連忙抓緊衣領部份。 秀智嘗試重新系好，卻根本無法做到，直到表演結束都只能用一隻手抓著衣領。



無獨有偶泫雅也遇到過同樣的狀況，在某次表演中她只穿了一件綠色吊帶抹胸，遮住的地方只有胸前。 由於衣服是絲綢材質，非常絲滑，加上表演時舞蹈動作都比較的大，導致蝴蝶結不慎散開，險些釀成舞台事故，作為出道十幾年的藝人，泫雅並沒有驚慌讓舞台表演沒有繼續，而是抓著衣服完成表演。



不得不佩服專業愛豆的應變能力和心理素質，在如此尷尬的狀況之下都順利完成整個表演。

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