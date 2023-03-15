全道嬿相隔17年再接演浪漫喜劇《浪漫速成班》大成功！自曝「還以為鄭敬淏很瘦，我可以背得動」

資深影后級演員全道嬿今年已50歲，日前演出tvN《浪漫速成班》創下17％高收視率與話題討論，這也是她繼2005年《布拉格戀人》後睽違17年再度演出浪漫愛情喜劇，也勇敢向大家呈現浪漫喜劇並非年輕人的專利，全道嬿同樣演出屬於自己的浪漫。

在接受JTBC訪談時，即使是演技出色的影后全道嬿也坦言，《浪漫速成班》中的南行善一角一開始讓她非常難投入，因為這人物的節奏很快，走路快呼吸快台詞也多，在初期全道嬿對自己的表現也沒有太多自信，必須時常與導演確認，但不知道何時開始，她開始分不出自己的表現是南行善還是全道嬿，總之就是劇中的那個角色了，也從那時起讓全道嬿感到享受著現場的感覺，也因此在拍攝完畢時，讓她有種必須與家人分離的感傷。



全道嬿演過許多沉重黑暗的作品，也讓大家難以想像她駕馭開朗角色的樣子，不過了解她的人都問她：「需要背台詞嗎？妳一開口就是南行善了。」她也透露周圍的人看了這次的作品都感到很開心。全道嬿被南行善對自己的選擇而努力負責任的模樣給吸引，內心相當支持這角色，一開始看起來似乎不太在意別人眼光而顯得我行我素，但也希望觀眾漸漸在後段劇情中理解她。



她也表示拍攝時的現場有許多相當歡樂的時刻，尤其是南行善與崔直說（鄭敬淏飾）剛登場的時候，有許多兩人像仇人一般的對立場面，拍攝時都相當開心。全道嬿也自曝有一場戲是行善要背著喝醉的崔直說回去，如同大家所看到的，鄭敬淏是屬於身形很瘦的男生，全道嬿原以為能夠輕鬆完成這場戲，沒想到仍然出動了替身幫忙。



全道嬿對於鄭敬淏總是當面稱讚她「妳的演技從不說謊」覺得很感謝，她表示演戲在某種角度來看是假的，但如果劇本的文字把演員的情感引導出來，就會表現得更真實。全道嬿表示鄭敬淏在現場總是與人一一對視問候，讓她也感受到那份真心。飾演海伊的盧允瑞雖然是新人，但全道嬿覺得她的表現很優秀也很有自信，亮麗的外型也讓全道嬿覺得就像劇中的台詞一樣「陽光般的孩子來到我身邊」，稱讚盧允瑞日後大有可為。



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