今天3/13生日的明星們！金南佶頭戴蛋糕「收大禮」超無奈，金明洙被扮成小公主(?)

你還知道今天誰生日呢～歡迎留言告訴我們！

一年365天都有明星生日，而今（13）日是誰生日呢？已有幾位明星壽星的生日慶祝照曝光！

金南佶

今天是金南佶生日，還以為最愛「玩代表」的GILSTORYENT工作人員們會再發揮創意替代表慶祝，不過也許是因為金南佶正在拍攝中，劇組人員就搶先替金南佶慶祝啦！



《夜行》攝影團隊的崔勇在，在IG曝光了替金南佶慶生的畫面，可見金南佶頭戴生日帽，揹著「今天我生日♥」的背帶，旁邊疑似是導演金振黃，變身了米花籃成為金南佶的禮物，下一張照片就是金南佶看似無奈的閉眼瞬間XDD。底下有則留言相當搞笑：「禮物不怎麼……好像不太滿意。禮物雖然很珍貴，但我們演員也很珍貴，請不要嚇人。（大笑）」



金明洙

金明洙相當簡單的在個人IG Po了自己夜間在公園散步的照片，寫下「Happy Birthday」：



不過他的經紀公司LOOKMEDIA可是用最大版面替他慶生呢！



照片中可以看到工作人員替他辦了小型Party，還特別妝點他這位壽星，讓他戴上公主王冠還有特製大眼鏡XD。金明洙上週才正式加入LOOKMEDIA‎，從幕後照片可以看到他已和工作人員打成一片了啊！



權娜拉

權娜拉經紀公司C-Jes發文替她慶生：



雖然慶生照沒有如金南佶或金明洙特別，不過只要想到權娜拉和金明洙合作過《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》擔任男女主角，還是覺得相當有緣分是吧？當初他們還以數字13作為收視公約，‎如果收視突破13%就要「換裝」，也如願達成了！



除了上述三位，李浚赫、Cherry Bullet彩麟、STAYC裴秀珉與Lapillus Shana也是今天生日！在此祝福所有壽星生日粗卡嘿唷！



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