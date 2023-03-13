今天3/13生日的明星们！金南佶头戴蛋糕「收大礼」超无奈，金明洙被扮成小公主(?)

你还知道今天谁生日呢～欢迎留言告诉我们！

一年365天都有明星生日，而今（13）日是谁生日呢？已有几位明星寿星的生日庆祝照曝光！

金南佶

今天是金南佶生日，还以为最爱「玩代表」的GILSTORYENT工作人员们会再发挥创意替代表庆祝，不过也许是因为金南佶正在拍摄中，剧组人员就抢先替金南佶庆祝啦！



《夜行》摄影团队的崔勇在，在IG曝光了替金南佶庆生的画面，可见金南佶头戴生日帽，背著「今天我生日♥」的背带，旁边疑似是导演金振黄，变身了米花篮成为金南佶的礼物，下一张照片就是金南佶看似无奈的闭眼瞬间XDD。底下有则留言相当搞笑：「礼物不怎么……好像不太满意。礼物虽然很珍贵，但我们演员也很珍贵，请不要吓人。（大笑）」



金明洙

金明洙相当简单的在个人IG Po了自己夜间在公园散步的照片，写下「Happy Birthday」：



不过他的经纪公司LOOKMEDIA可是用最大版面替他庆生呢！



照片中可以看到工作人员替他办了小型Party，还特别妆点他这位寿星，让他戴上公主王冠还有特制大眼镜XD。金明洙上周才正式加入LOOKMEDIA‎，从幕后照片可以看到他已和工作人员打成一片了啊！



权娜拉

权娜拉经纪公司C-Jes发文替她庆生：



虽然庆生照没有如金南佶或金明洙特别，不过只要想到权娜拉和金明洙合作过《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》担任男女主角，还是觉得相当有缘分是吧？当初他们还以数字13作为收视公约，‎如果收视突破13%就要「换装」，也如愿达成了！



除了上述三位，李浚赫、Cherry Bullet彩麟、STAYC裴秀珉与Lapillus Shana也是今天生日！在此祝福所有寿星生日粗卡嘿唷！



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