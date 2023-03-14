你們不覺得《黑暗榮耀》林智妍很可憐嗎？這個理由超讓人意外！

Netflix《黑暗榮耀》全集上線，任誰看了都忍不住狂讚一句「殺瘋了」， 就連這兩日熱搜榜的KPI幾乎都是這部劇貢獻的（笑）！

許久沒有看過這麼爽的復仇劇了，確切地說是下半部比上半部還爽。 為什麼？因為，觀眾期待的「一定要復仇成功」，不僅實現了，還讓「聖母情節」、「全體洗白」全部滾蛋，看得人極度滿意。女主角同珢（宋慧喬 飾）縝密做局給人下套，以涏鎮（林智妍 飾）為首的團體霸凌死的死，傷的上，得到了應有的懲罰。就連曾經以血緣關係為由放任同珢被霸凌而不管的媽媽，最後也被女兒以同樣的理由送進了精神病院。同珢不僅徹徹底底地復仇完成，同時還遇到了真愛男友，沒有比這劇情更爽的劇存在了。



只是電視劇結束後有網友為飾演成年朴涏鎮的林智妍喊冤，覺得她非常可憐。這是為什麼呢？有一位網友稱：「明明犯錯的是辛叡恩（朴涏鎮高中時期扮演者），卻要讓林智妍來背負懲罰，林智妍真的好慘啊。」



在部份觀眾們看來，劇中校園暴力受害者文同珢被毆打、被捲髮棒燙胳膊的戲份都是在學生時期，而作惡之人則是飾演朴涏鎮少女時期的辛叡恩，但最後被成人同珢恐嚇、被媽媽、丈夫、女兒拋棄、坐牢的卻是成年人林智妍，霸凌他人的所有代價全都由她背負，實在是太不公平了，因此網友調侃：「 就是因為這樣有不少40歲的演員才穿上校服飾演少年時期的吧。」



哈哈哈哈哈，這位網友刁鑽的視角也引發了其他網友的關注，大家紛紛留言表示：「哈哈哈哈哈，我怎麼沒想到這一點」、「這樣看的話，林智妍真的蠻慘的，一直是被復仇的對象」等。

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