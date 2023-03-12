太諷刺！反校暴夯劇《黑暗榮耀》導演安吉鎬承認校暴事實「願當面道歉」，女友佐證：「並非很嚴重的戲弄」

日前有網友爆料韓國導演安吉鎬是校園暴力加害者，當天正值《黑暗榮耀》part.2上架前幾小時，安導演回復稱沒這回事，但今日又突然改口承認，表示願向受害人當面致歉。

安吉鎬今日通過律師表達立場：「很抱歉因為不好的事引起爭議，希望當面傳達抱歉的心意。」

律師稱安吉鎬1996年在菲律賓留學時交往了一名女友，聽聞女友說因他的緣故在學校被人調侃戲弄，「一時情緒激動、對他人造成了無法抹去的傷害」。 安吉鎬懇請因此受傷的人能夠原諒他，如有機會希望當面或通過電話表達歉意。



本月10日一名住在美國的網友在韓人論壇發帖爆料，表示在菲律賓求學時曾遭到安吉鎬的校園暴力對待。 當時安吉鎬讀高中、爆料人讀國中，因為安吉鎬交往了同為國中生的女友，爆料人和同級生便調侃戲弄該女生，安吉鎬得知後將一行人叫至無人處，進行了長達2小時的威脅和毆打。 而且菲律賓當地本來沒有韓國校園的等級風氣，這件事之後有幾位同年級男生被安吉鎬指使的學長毆打，整個校園氛圍都發生改變。

媒體曝光此事時距離安吉鎬導演的《黑暗榮耀》part.2全球上線不到兩小時，安導演回應稱「沒有這回事、不記得曾經成群結隊打別人」，《黑暗榮耀》part.2也按照原計劃公開。

當時韓網友大部份站在安導演這邊，認為是爆料人調侃女生在先、自找挨揍。 也有人認為高三學生毆打中二學生長達2小時，無論如何都不應正當化。



該話題在網上不斷發酵，11日下午，當時的女友接受聯合新聞採訪稱：「和大家想的不一樣，朋友們對我的調侃並不是很嚴重，只是朋友之間笑笑鬧鬧的日常程度。 如果我料想到朋友們會遭到那樣的暴力對待，都不會把這些話說給他聽。」

女友透露當時有些朋友用安吉鎬名字的韓語諧音笑他是「不長（안길어）」，但她認為這並不算性騷擾，因為當時流行「long腿」「short腿」這樣的說法，朋友們其實是挖苦安吉鎬腿短。

爆料人也對媒體表示同級生經常用名字互相開玩笑，在那件事發生之前之後彼此關係都很好，唯有暴力行為絕對不能正當化：「希望安吉鎬至少現在能好好反省和道歉，不然他的行為跟劇中的加害者沒什麼兩樣。」



安吉鎬承認校園暴力在韓網再次引起爆炸熱議：「這是什麼黑色喜劇？」 、「哇根本是現代藝術」、「他哪來的膽子拍反校暴題材？」 、「果然現實更加醜惡」、「加害人真的什麼都不記得耶」、「之前罵爆料人的留言無異於二次傷害」、「這部劇還能不能看啦」、「《黑暗榮耀》的完成居然是PD的校暴」。

此外，安吉鎬是韓國知名電視劇導演，作品除《黑暗榮耀》外還有《秘密森林》《阿爾罕布拉宮的回憶》《青春紀錄》《Happiness》等。









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