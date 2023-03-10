《黑暗榮耀》導演被爆是校園暴力加害者！因女友被嘲群毆低年級生、爆料人放話「很多人願意作證」，韓網輿論卻有大反轉！

今日下午韓國媒體Dailian獨家報道稱，聯繫到了「安吉鎬校園暴力」爆料當事人並進行採訪，爆料者表示有信心起訴、大呼正義不應是這樣。但韓網友發現爆料內容有一處頗為可疑，反而紛紛站在安導演這一邊！目前導演本人也做出回復！

近日有人在韓網論壇發帖稱學生時代曾遭遇校園暴力，而加害者竟是以校園暴力復仇為主題的熱播劇《黑暗榮耀》導演安吉鎬。 爆料者今日接受Dailian採訪時表示現居美國、很少看韓劇，事件發生於菲律賓求學時期，他是在菲律賓同學的聊天室裡看到有人分享《黑暗榮耀》才知安吉鎬當了導演。



爆料者在帖文中回憶稱，1996年安吉鎬在菲律賓某學校讀高三，爆料者在菲律賓國際學校讀中二。 當時安吉鎬交往了讀國中的女友，爆料者和幾個同級生便一起開她的玩笑。 安吉鎬得知後把爆料者和朋友們叫出來，先是威脅，之後帶去某地開始暴行。

爆料者稱暴行持續了2個小時：「當時太害怕記不清究竟有幾人，包含安PD在內大約有十五個大哥。 我們從那時開始被毆打。 （安PD）追問是誰戲弄他的女友，見沒人回答就說『拿刀來』『捅死他們』，不斷進行威脅和毆打。」



爆料者表示更嚴重的問題是第一次暴行之後，菲律賓校園裡的風氣發生了變化。 當地原本沒有韓國那種等級森嚴的前後輩之分，自從這次暴行事件後，同年級男生經常在安PD但指示下被前輩毆打：「原本都是一起長大的哥哥，在那之後有些朋友因為各種藉口挨打，比如沒規矩、沒有好好打招呼之類。」

爆料者表示如果安PD只是過得好的話也不會說什麼，關鍵在於校園暴力加害者居然拍攝《黑暗榮耀》這樣題材的作品，實在是過於荒唐、無法容忍。 如果安PD否認爆料內容，爆料者會積極採取法律手段，而當時一起被叫去的朋友都願意出來作證，提高嗓音道：「我們想要的是實現正義。 做人不應該這樣。 太可惡了。」

目前Netflix表示正在確認事實，而安吉鎬拒絕記者聯絡。韓網輿論偏向安導演這邊：「幹嘛招惹人家女友呢？」 、「需要聽雙方說法才能判斷，女學生是只有被開玩笑而已嗎？」 、「只是互相打架吧」、「不是你們先多對一戲弄人家女友的嗎？」 、「具體如何戲弄的也說一說啊，總不能你欺負別人就是戲弄、別人欺負你就是校園暴力吧」、「是你先去招惹無辜的女學生啊」、「一群人一起欺負女學生，卻只以為是開玩笑啊…」、「這不是現實版朱如炡嗎？為遭人欺負的女友跳行刑舞」、「如果是真的反而覺得安導演很帥氣耶」。

*更新！安導演接受聯合新聞電話採訪表示，雖然有在菲律賓留學1年，但未曾與韓國學生發生物理衝突：「完全沒有這回事。 不論怎麼想，都沒有成群結隊打別人的記憶。」



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