太讽刺！反校暴夯剧《黑暗荣耀》导演安吉镐承认校暴事实「愿当面道歉」，女友佐证：「并非很严重的戏弄」

日前有网友爆料韩国导演安吉镐是校园暴力加害者，当天正值《黑暗荣耀》part.2上架前几小时，安导演回复称没这回事，但今日又突然改口承认，表示愿向受害人当面致歉。

安吉镐今日通过律师表达立场：「很抱歉因为不好的事引起争议，希望当面传达抱歉的心意。」

律师称安吉镐1996年在菲律宾留学时交往了一名女友，听闻女友说因他的缘故在学校被人调侃戏弄，「一时情绪激动、对他人造成了无法抹去的伤害」。 安吉镐恳请因此受伤的人能够原谅他，如有机会希望当面或通过电话表达歉意。



本月10日一名住在美国的网友在韩人论坛发帖爆料，表示在菲律宾求学时曾遭到安吉镐的校园暴力对待。 当时安吉镐读高中、爆料人读国中，因为安吉镐交往了同为国中生的女友，爆料人和同级生便调侃戏弄该女生，安吉镐得知后将一行人叫至无人处，进行了长达2小时的威胁和殴打。 而且菲律宾当地本来没有韩国校园的等级风气，这件事之后有几位同年级男生被安吉镐指使的学长殴打，整个校园氛围都发生改变。

媒体曝光此事时距离安吉镐导演的《黑暗荣耀》part.2全球上线不到两小时，安导演回应称「没有这回事、不记得曾经成群结队打别人」，《黑暗荣耀》part.2也按照原计划公开。

当时韩网友大部份站在安导演这边，认为是爆料人调侃女生在先、自找挨揍。 也有人认为高三学生殴打中二学生长达2小时，无论如何都不应正当化。



该话题在网上不断发酵，11日下午，当时的女友接受联合新闻采访称：「和大家想的不一样，朋友们对我的调侃并不是很严重，只是朋友之间笑笑闹闹的日常程度。 如果我料想到朋友们会遭到那样的暴力对待，都不会把这些话说给他听。」

女友透露当时有些朋友用安吉镐名字的韩语谐音笑他是「不长（안길어）」，但她认为这并不算性骚扰，因为当时流行「long腿」「short腿」这样的说法，朋友们其实是挖苦安吉镐腿短。

爆料人也对媒体表示同级生经常用名字互相开玩笑，在那件事发生之前之后彼此关系都很好，唯有暴力行为绝对不能正当化：「希望安吉镐至少现在能好好反省和道歉，不然他的行为跟剧中的加害者没什么两样。」



安吉镐承认校园暴力在韩网再次引起爆炸热议：「这是什么黑色喜剧？」 、「哇根本是现代艺术」、「他哪来的胆子拍反校暴题材？」 、「果然现实更加丑恶」、「加害人真的什么都不记得耶」、「之前骂爆料人的留言无异於二次伤害」、「这部剧还能不能看啦」、「《黑暗荣耀》的完成居然是PD的校暴」。

此外，安吉镐是韩国知名电视剧导演，作品除《黑暗荣耀》外还有《秘密森林》《阿尔罕布拉宫的回忆》《青春纪录》《Happiness》等。









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