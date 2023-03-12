【韓網熱帖】《黑暗榮耀》part.2 大結局韓網反應：大多數認為是「龍頭龍尾」

雖然有人覺得不如part.1，因為期待值太高、原本擔心萬一搞砸怎麼辦，好在走向結尾的過程和結尾本身都反響不錯，萬幸……

韓國網友評論：

1. 熬夜看完了，完美

2. 近期看過的劇中最棒

3. 好多台詞都很棒、很感人，是名作啊 ᅲᅲ

4. 沒有那些狗屎一樣的哲學，超過癮

5. 復仇太精妙了，大發！尤其姜賢南丈夫的陰間之路計劃，真是天才

6. Part.1更緊張，但part.2把人物伏筆都收的很好，也非常滿足了

7. 跟part.1相比有點弱，但最近垃圾結尾的劇太多，這程度都不錯。 但感情線真的不可。

8. 愛情線無趣... 那句「我愛你」好突兀... 復仇的部份非常好

9. 同珢也要擁有幸福呀！我覺得以感情線結尾不錯

10. 好開心同珢獲得幸福了，她一直活在地獄中，好怕直到結局都不幸。 把「媽媽是加害者」這件事原樣奉還也超讚。

11. 萬幸同珢獲得了幸福... 她的復仇之路並不孤單，人生中也有獲得愛、付出愛

12. 好看是好看，但如果一次公開全部就更好了

13. 對校園暴力受害者的應援意圖很明確，且完美融入劇情、絲毫不顯刻意，感歎... 感情線也是雙方向的救贖，太棒了ᅮᅮ

14. 仿佛在告訴現實中的校園暴力加害者：你們本來的結局就應該是這樣。 真棒。

15. 林智妍演技好讚！復仇很成功，和房東奶奶的敘事也飆淚ᅲᅲᅲ

16. 能感受到編劇對校園暴力受害者的溫暖安慰，好像從未有一部作品用這麼強的影響力講述校園暴力題材.這樣真心地為受害者的勝利應援，讓人重新思考標題為什麼是《The Glory》。 「太冷了，春天再死吧」這句台詞也能感受到真心安慰正在承受痛苦的受害者，追劇過程完全為之傾倒，好久沒有這種被揪著衣領前進的感覺，好帥啊，銀淑啊

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出處：https://theqoo.net/square/2741822513

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