SM新主人诞生！HYBE放弃收购转向平台合作，Kakao将成最大股东！协商关键是「财阀的钞能力」

今日上午，HYBE宣布与Kakao达成协议、即日起中断收购程序并退出股东大会，Kakao则按照原计划收购SM娱乐35%流通股、获取经营权，成为SM娱乐的新主人。

HYBE和Kakao本月10日开始协商，终於在第三天宣布达成协议。 HYBE表示最终决定放弃收购是因为收购价已超过适当范围：「HYBE与Kakao和Kakao娱乐的竞争导致市场过热，反而可能对HYBE的股东价值造成负面影响。」 但HYBE表示已达成平台方面的合作方案，具体内容目前不便透露; 之前从李秀满手中购入的SM娱乐14.8%股份也尚未决定如何处理。



Kakao将按照原计划，在本月26日前以每股15万韩元收购SM娱乐最多35%的流通股。 Kakao表示「职员、艺人和粉丝是SM最强有力的资产和原动力」，Kakao将予以尊重，保障其自律、独立的经营。 未来将结合SM的IP、制作体系与Kakao的IT技术、IP价值链优势，创造一加一大於二的价值、加速全球成长。

同时，HYBE的社内理事候选人将退出本月底的SM定期股东大会，由Kakao推荐人士组成SM娱乐新的理事会、掌握经营权。 SM共同代表李成秀和卓永骏将卸任，担任各部门的本部长。



随后，SM娱乐立即发布声明表示尊重HYBE的决定，将在股东大会中产出全新的「SM 3.0理事会」：「与最佳拍档Kakao一起创造『IP X IT Synergy』，开创K-POP产业的『Next Level』」。

而关於HYBE和Kakao达成协议的关键，据了解内情的人士透露，Kakao在协商桌上表示：「不论HYBE把收购价抬到多高，我们都有意出价更高。 如果HYBE以每股22万元公开收购，我们有能力抬高到24万。」 之后协商氛围就发生了变化。

HYBE投资4400亿获得SM15.4%股份，但最终在经营权争夺战中败下阵来。 Kakao从两年前就努力从李秀满手中收购SM，一度差点以8千亿韩元成交，最终豪掷1兆3900亿成为SM新主人。



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