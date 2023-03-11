金赛纶「生活困顿」却聘请6名顶尖律师！分享打工近况反被狙：这不叫「困顿」，只是平凡的20代日常

金赛纶昨日通过IG story分享近况，PO出3张做兼职时的照片。 金赛纶本月8日因酒驾出庭一审时表示生活困顿，这些照片疑似是为她的主张作证。

照片中金赛纶穿著某连锁咖啡品牌的制服在店内工作，时而制作面包时而打包饮料，头发松散地挽成发髻，与当明星时期的精致光鲜形象判若两人。







金赛纶律师表示她有深刻反省、尽力不再喝酒，因为一直以来作为少女家长承担全家都生计，赔偿受损商户和广告违约金后花光了所有积蓄，全家都陷入生活困顿。 金赛纶本人也承诺不会重蹈覆辙，含泪透露目前靠做兼职维持生活。

然而，据称「生活困顿」的金赛纶却聘请了多达6名律师、来自两家律师，其中一个还是全韩排名前10的大型律所。 该律所派出的是部长检察官出身的代表律师，更巧的是，跟负责金赛纶一审的法官还是大学校友。



金赛纶2020年曾在电视节目中公开私人生活，和妹妹一起住在49坪、当时估价23亿韩元的公寓，开的车子也是5千万韩元上下的进口车。 第二年还公开了价格超过2亿韩元的另一台进口车，酒驾时开的又是第三辆1亿韩元左右的进口车。 因此，很多网友表示律师的说辞难以信服：年纪轻轻就拥有普通人想都不敢想的豪华生活，现在又来打「少女家长」「生活困顿」的苦情牌？



对此，其中一位律师解释说金赛纶确实有经济困难，电视上那个公寓其实是企划社所有，事发后金赛纶已经搬离、目前住在月租屋里，名下车辆也已全数出售。 律师本人则是通过熟人介绍接案，酬劳亦低於平均水平。

不过韩国网友对金赛纶的行为很不买账：「咖啡厅兼职就叫生活困顿？ 这不是20代的平凡日常吗？」 、「请得起6名律师，还好意思说没钱...」、「再怎么低酬劳，部长检察官级别能低到哪去」、「做兼职就叫生活困顿，之前过的是多么上流的生活吗？」 、「感觉好奇怪，是我从高中开始做过无数次的工作啊」、「刚做完两份兼职回来就看到这个」、「好像在她眼里兼职是很特别的体验」、「有钱人装穷真令人不爽」、「不要戴著手套摸头发好吗」、「早知如此何必酒驾呢？ 唉」、「反正不能继续当艺人了，找找别的出路也好」、「po这个只会招人反感」、「拜托低调生活吧」。

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