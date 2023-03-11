追完《黑暗榮耀》第2部後別忘了他們的新作品！林智妍、朴成勳分別出演《全國死刑公投》、《外人》

告別「涎鎮」和「宰寯」，希望林智妍、朴成勳的演技之路也能越走越好！

全世界矚目的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》第2部已於昨日（10日）公開，並且引發廣泛討論。在劇中飾演「朴涎鎮」和「全宰寯」的林智妍、朴成勳，也收穫大批人氣和稱讚。接下來，他們也紛紛有新作品與大家見面。

此前，林智妍確定與朴海鎮、朴誠雄合作SBS新漫改劇《全國死刑公投》。這是一部犯罪驚悚片，描述匿名帶著「狗面具」的人，在大韓民國審判「無罪的惡魔」時，與警察等其他人物發生摩擦而展開的故事。

兩位演員還曾一起出席「2022 SBS演技大獎」，為新作品預熱。這是朴海鎮與朴誠雄繼JTBC《Man to Man》後二度合作，而林智妍陸續以Netflix《紙房子：韓國篇》、《黑暗榮耀》等作品站穩腳步，令人期待。

而朴成勳出演Disney+新劇《外人》，與田慧振、崔秀英、安在旭等合作。該作品改編自同名網漫，描述無厘頭的媽媽和很酷的女兒如陌生人般愉快又與眾不同的同居喜劇故事。近期已殺青，預計下半年首播，共12集。

田慧振飾演有29歲女兒的物理治療師「恩美」，她在高中時生下珍熙，是一名未婚媽媽；崔秀英飾演恩美的女兒「珍熙」，是一位不懂事的派出所巡查組長；安在旭飾演耳鼻喉科權威「陳洪」，某天突然出現在恩美面前的可疑的男人；朴成勳飾演派出所所長「才元」，遇到珍熙後人生陷入僵局。

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