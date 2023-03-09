韓整形醫院內部監控影片外流，驚現知名藝人身影！受害者超30人，警疑攝影機網路遭不法駭入

近日韓國某網站出現數十個網路監控攝影機拍下的整形醫院內部影片，包括手術室、更衣室等等，其中不乏女患者赤裸上身的畫面，受害者多達數十名，甚至包括兩位知名藝人。

3月5日出现的这篇貼文标题为「整形外科IP cam」，上載了30多個首爾江南區某整形醫院的內部影片，包括診療室、手術室和更衣室等等，可清楚看到醫生和護士走來走去、為患者診療，甚至有患者躺在手術台上的畫面，更不乏女患者赤裸上身的鏡頭。



這批外流影片規模達到1.5G，據悉拍攝於上月24日之後的5天內，本月5日開始以海外情色網站為中心擴散。 而且影片畫質頗高，有網友根據面容認出受害者中竟包括知名藝人Jessi和金廷恩。

據悉該醫院安裝這些攝影機是為了宣傳和證明手術確實由專家醫生親自操刀、不會掉包換人，但網路監控攝影機與外部網路相連、原本就是保安風險較高的類型，對此院方也未能給出清晰答復。 目前警方正在調查網路被駭或內部人士故意外洩等可能性。



此外，散播影片的網站制度也十分惡毒。 該網站不能在線觀看、必須下載影片，下載資格是擁有一定幾分，而為了獲取積分，用戶必須上載其他非法影片。 因此，該網站用戶可以說是你爭我搶般積極在散播非法拍攝物。 雖然韓國警方、女性家族部、放送通信委員會都在努力阻止影片散播，但仍有多個非法網站持續公開，短時間內對被害人造成的二次傷害很難停止。



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