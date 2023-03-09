韩整形医院内部监控影片外流，惊现知名艺人身影！受害者超30人，警疑摄影机网路遭不法骇入

近日韩国某网站出现数十个网路监控摄影机拍下的整形医院内部影片，包括手术室、更衣室等等，其中不乏女患者赤裸上身的画面，受害者多达数十名，甚至包括两位知名艺人。

3月5日出现的这篇贴文标题为「整形外科IP cam」，上载了30多个首尔江南区某整形医院的内部影片，包括诊疗室、手术室和更衣室等等，可清楚看到医生和护士走来走去、为患者诊疗，甚至有患者躺在手术台上的画面，更不乏女患者赤裸上身的镜头。



这批外流影片规模达到1.5G，据悉拍摄於上月24日之后的5天内，本月5日开始以海外情色网站为中心扩散。 而且影片画质颇高，有网友根据面容认出受害者中竟包括知名艺人Jessi和金廷恩。

据悉该医院安装这些摄影机是为了宣传和证明手术确实由专家医生亲自操刀、不会掉包换人，但网路监控摄影机与外部网路相连、原本就是保安风险较高的类型，对此院方也未能给出清晰答复。 目前警方正在调查网路被骇或内部人士故意外泄等可能性。



此外，散播影片的网站制度也十分恶毒。 该网站不能在线观看、必须下载影片，下载资格是拥有一定几分，而为了获取积分，用户必须上载其他非法影片。 因此，该网站用户可以说是你争我抢般积极在散播非法拍摄物。 虽然韩国警方、女性家族部、放送通信委员会都在努力阻止影片散播，但仍有多个非法网站持续公开，短时间内对被害人造成的二次伤害很难停止。



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