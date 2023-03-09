「反轉的連續」 Kakao vs HYBE，從金錢戰爭到「SM藝人IP」爭奪戰 [議題&討論]

這是一連串的反轉。 在HYBE公開表示以每股12萬韓元收購約40%的SM娛樂股份後，Kakao宣布以每股15萬韓元收購SM娛樂約40%的股份。

與SM現任管理層關係友好的Kakao原本計劃通過第三方有償增資發行新股及可轉換債券（BC）的方式，以獲得9%的股份。 然而，SM的前總製作人李秀申請了禁制令以進行阻止，並且法院接受了此申請，使計劃落空。



Kakao決定採取對抗措施。 與HYBE一樣，他們提出了一個新的策略，即公開收購。 Kakao計劃與Kakao Entertainment一起獲得SM的17.5%股份。 公開收購價格每股高達15萬韓元，比HYBE高出1萬韓元。 如果Kakao按照計劃收購SM的40%股份，就需要投入高達約1.25兆韓元的成本。

HYBE正處於困境中。 他們遭遇了多個問題，包括SM的自家股票收購和小股東的防禦，實際上未能進行公開收購。 上個月，HYBE計劃通過小股東的公開收購，在3月1日之前獲得SM發行股票的25%，相當於595萬1826股，以參與SM的管理權。 但然而，20天內只有4名小股東回應了HYBE的要約收購，僅佔0.98%，對HYBE來說是令人震驚的結果。 這似乎是由於小股東認為，由於Kakao和HYBE之間爭奪SM股份的競爭，SM的股票價值會上漲。

Kakao為了收購SM採取了各種策略。 他們從2月28日到3月2日、3日，短短3天內獲得了約4.91%的SM股份。 他們在不受持股公告義務的5%限制下收購SM的股份。 當時，Kakao投入了1440億韓元用於收購SM股份。 三天左右，SM的股價突破了13萬韓元，遠高於HYBE建議的12萬韓元的要約收購價格。 儘管HYBE收購了SM前總製片人李秀滿持有的14.8%的股份、成為SM的大股東，看似已勝券在握，但Kakao正在進行暗中的操作。

當然，到目前為止，HYBE的議長房時爀仍處於優勢地位。 在收購李秀滿持有的14.8%股份後，他們從和李秀滿關係友好的Galaxia SM再次購入了1%的股份。 此外，他們很可能會收購李秀滿剩下的3.65%股份。 這樣一來，HYBE將持有SM的19.4%股份。 但這種情況並不讓人安心。 當Kakao宣布每股15萬韓元進行公開收購時，他們的戰爭進入了新的階段。



為什麼Kakao和HYBE會花費巨資、使用暗中策略、全力以赴收購SM呢？ 終究是為了擁有可以佔據全球娛樂市場的武器，即IP（知識產權）。

為了分散依賴BTS的銷售收入，HYBE一直在努力收購其他企劃公司。 他們收購了SEVENTEEN所屬的Pledis、Zico的Koz、Source Music等公司，通過子公司ADOR推出了NewJeans。 在2021年，他們以大約1兆韓元的價格收購了美國企劃公司Ithaca Holdings，旗下有流行歌手Justin Bieber和Ariana Grande。 對於想攻占全球市場的房時爀議長來說，可謂創造了現在的K-pop的SM強大的基礎設施也是一個十分具有吸引力的因素。

Kakao Entertainment也是如此。 他們積極收購了演員李炳憲所屬的BH Entertainment、演員秀智和孔劉的SOOP Entertainment、柳海真和劉在錫的Antenna、IVE所屬的Starship Entertainment、The Boyz所屬的IST Entertainment等公司。 對於K-pop明星IP相對欠缺的Kakao而言，即便是為了快要上市的Kakao娛樂也不得不加快收購SM。

那麼，為什麼這些公司要承受損失而進行這場戰爭呢？ HYBE和Kakao一直在競相收購其他企劃公司，這是因為已經成為全球市場中心的K-文化十分偏重於娛樂業，如果要佔據這個市場，藝人IP（知識產權）是必不可少的。 而SM正是一個有著許多高附加價值藝人IP的具有吸引力的投資對象。



經紀公司完全依賴演唱會、專輯和數字音樂銷售的時代已經結束。 隨著K-pop市場的擴大，形成了被稱為「搖錢樹」的粉絲市場，這個市場中必不可少的就是明星藝人的IP。 例如，HYBE通過基於公司和子公司藝人IP的粉絲平台Weverse實現了巨大的銷售額。 眾所周知，防彈少年團只在Weverse上與ARMY互動。 而對所屬社銷售額大有幫助的授權MD商品也是需要擁有IP才能進行的業務。

不僅如此，基於網絡漫畫、遊戲、網絡小說、基於區塊鏈技術的NFT業務等新業務也是只有擁有藝人IP才能展開的未來業務。 對於渴望進入全球娛樂市場的HYBE和Kakao來說，擁有NCT、NCT小分隊、EXO、SHINee、aespa、Super Junior等眾多明星的SM是無法抗拒的誘惑。

特別是aespa從出道開始就以IP業務為目標而成立。 他們每次都會有元宇宙集團、化身等概念，每張專輯都會有相應的世界觀和故事線，這些都是為了IP業務而設計的概念。 他們的世界觀和化身可以創建一個遊戲和劇本。



在元宇宙平台上，藝人的物品可以無限開發銷售。 HYBE也早已開始用防彈少年團成員進行遊戲和電視劇的開發。 像這樣，藝人IP所帶來的商業擴張和潛力是無窮無盡的。

SM是 K-pop 市場的歷史和軸心，為了擁有SM，Kakao和HYBE將繼續展開「金錢戰爭」 。 雙方都宣布將通過公開收購來確保股權，現在的問題是「誰會投入更多的資金」。 當然，經營權爭奪也是一個不容小覷的問題。 即將在3月31日舉行的SM股東大會上，HYBE、Kakao和SM預計會對於各自希望的董事候選人進行激烈爭執。

到底誰會是勝利者呢？ 顯而易見的是，不論是誰，既然已發起這場爭奪大戰，都要負擔更大的責任和義務在全球市場上推動K文化更上一層樓。

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