《黑暗榮耀》第二季明日上線！編劇金銀淑霸氣發言：「我有足夠錢把加害者拖至地獄盡頭... 劇本裡可有一句台詞不炸裂？」

Netflix復仇大戲《黑暗榮耀》即將在明天公開第二季，昨日編導主演齊聚一堂舉辦說明會，透露多個信息讓人對後半場更加期待！

《黑暗榮耀》講的是因為校園暴力而身心破碎的女子用盡一生佈局復仇的故事。 金銀淑曾在第一季的發佈會上透露，一向擅長言情劇的她第一次嘗試這種復仇題材，契機來自女兒的一個提問。



當時女兒問金銀淑，如果選項只有兩個「女兒被別人打個半死」和「女兒把別人打個半死」，她會如何選擇？ 金銀淑坦言當時感覺猶如墮入地獄，不倫哪一個都令她痛苦不已。 為了找到解答而動筆寫下的作品，就是《黑暗榮耀》。

昨日的說明會上，金銀淑透露在創作過程中終於找到了答案：「如果是被打個半死的話，我有解決方案：我有足夠的錢把加害者拖到地獄盡頭。 所以反而被打比較好。」



金銀淑表示雖然她可以這樣做，但絕大多數受害者都沒有這樣的財力和父母，所以希望通過這部作品為他們應援：「努力讓同珢走向復仇成功的方向。 至於結局，就請大家親自觀看。」







主持人問金銀淑有沒有寫完後覺得「太炸裂了、我真是天才」的台詞，; 金銀淑眉頭微蹙，反問道：「有不是這樣的台詞嗎？」 說完後笑著低下頭，但現場反應已經炸裂了！XD



더글로리 파트2 김은숙 작가님 인터뷰 개간지작살 찢었따리

"만약 내 딸이 죽도록 맞고온다면

나에겐 가해자들을 지옥끝까지 끌고갈 돈이있다" 존멋뿜뿜이런엄마 부모있었다면 동은인 적어도 안 외로웠겠지?

나 천재 아냐?싶었던 대사 있었냐는 질문에 아닌대사가있었냐는 대답 개간지아니냐고 pic.twitter.com/g4yB7rN4kW — 영화로운 덕질 (@skfl0707) March 8, 2023

金銀淑還透露第一季公開後因為反響過於熱烈，她又重看了第二季劇本，發現再看一次還是忍不住感歎：「太可怕了、寫得真棒！」



김은숙 : 파트 1 너무 잘 되어서 무서웠어요. 첫째날 둘째날 셋째날까지 이제는 반응이 없겠군 이러면서 마음의 준비를 단단히 했는데 계속 반응이 좋아서 더 무서운데 하면서 내가 파트 2를 어떻게 썼지? 무슨 내용이 있었지 하면서 대본을 다시 다 뒤져봤어요.

그랬더니 진짜 무섭더라고요 잘 썼어요 pic.twitter.com/dIlJQ5jVRS — 무영 (@kd_Lovest) March 8, 2023

第一季結尾同珢仍在復仇路上艱難前行，面對的「敵人」有5個，幫手卻只有朱如炡和姜賢南兩個人，還有一個河度領尚且不知是敵是友。第二季將於明日下午4點通過Netflix獨家上架，據看過試映會的網友透露需要準備汽水飲料搭配煲劇！涎鎮吶，大家的終於等待快到終點啦~



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