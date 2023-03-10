金賽綸法庭上哭窮：生活困苦，賣掉豪車賠錢！韓網友翻舊影片反駁：不要同情藝人

女演員金賽綸因涉嫌酒駕於日前出庭受審，最終被檢方求刑罰款2000萬（韓幣，下同）。

當天的庭審中，金賽綸承認了所有的嫌疑，辯護律師透露她事故發生之後一直都在反省，同時還經歷了生活上的困難，希望法院能夠網開一面從輕處理。 金賽綸出庭後接受媒體採訪時表示，她對自己犯下的錯誤非常抱歉，她已經賣掉了肇事時駕駛的車輛並且戒掉了酒，現在她作為一家之長生活非常困苦，只能靠著打工賺的錢維持一家人的生計。



相關消息曝光後，再一次引起網友的關注，還有網友拿出舊影片反駁金賽綸所謂的「生活困苦」，表示「在後廚洗碗，還要馬不停蹄地送外賣才算得上生活困苦，你隨便把車賣了都能好好生活。」



這是一段2020年tvN節目《ON AND OFF》的片段，金賽綸駕駛著一輛價值5000萬的豪車賓士在路上，大展「Young and rich」面貌。她的所位於首爾城東區的某複合型社區，她家有40坪，而該樓盤43坪的住宅售價為23億。



得知金賽綸在庭審上哭窮，再看過舊影片，反倒激發了民眾們的不滿，眾人表示：「同情她的我才是個傻子」、「所以說千萬不要同情藝人」、「居然哭窮，太不可思議了」等。

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