BTS防彈少年團主唱實力不容小覷！田柾國直播cover東方神起地獄難度曲〈Mirotic〉高音衝破天際

柾國雖然不太熟這首歌，但唱得也太好了吧～！曲子的精髓都有抓到，不愧是 BTS 的主唱大大，太令人崇拜了。

近期，BTS 防彈少年團成員田柾國（Jung Kook）經常在 weverse 上開直播，與粉絲 ARMY 們互動，分享生活的點滴之餘，也用美妙的歌聲填滿大家的心。



最近因為兩檔選秀節目《Peak Time》和《BOYS PLANET》都出現了參賽者cover二代團東方神起的經典熱門曲〈Mirotic〉而引發關注，這首歌堪稱是地獄難度級別的KPOP神曲，柾國雖然對這首歌不夠熟，但也努力詮釋滿足粉絲們的願望。

▼從開頭第一句「開始是甜蜜的、平凡的被我吸引…」其實就是定勝負的關鍵：

而且要全部自己唱完整首歌，真的難度太高又太難換氣了啦！（點開第二段影片）尤其是唱到了飆高音的部份，爽度十足！！！

大家覺得如何呢～？



▼最後，放一首我很喜歡的柾國cover曲，原唱是 IU 的〈這樣的結局〉（Ending Scene），聽著聽著就哭了…：



▼〈Mirotic〉MV：



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