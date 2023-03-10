金赛纶法庭上哭穷：生活困苦，卖掉豪车赔钱！韩网友翻旧影片反驳：不要同情艺人

女演员金赛纶因涉嫌酒驾於日前出庭受审，最终被检方求刑罚款2000万（韩币，下同）。

当天的庭审中，金赛纶承认了所有的嫌疑，辩护律师透露她事故发生之后一直都在反省，同时还经历了生活上的困难，希望法院能够网开一面从轻处理。 金赛纶出庭后接受媒体采访时表示，她对自己犯下的错误非常抱歉，她已经卖掉了肇事时驾驶的车辆并且戒掉了酒，现在她作为一家之长生活非常困苦，只能靠著打工赚的钱维持一家人的生计。



相关消息曝光后，再一次引起网友的关注，还有网友拿出旧影片反驳金赛纶所谓的「生活困苦」，表示「在后厨洗碗，还要马不停蹄地送外卖才算得上生活困苦，你随便把车卖了都能好好生活。」



这是一段2020年tvN节目《ON AND OFF》的片段，金赛纶驾驶著一辆价值5000万的豪车宾士在路上，大展「Young and rich」面貌。她的所位於首尔城东区的某复合型社区，她家有40坪，而该楼盘43坪的住宅售价为23亿。



得知金赛纶在庭审上哭穷，再看过旧影片，反倒激发了民众们的不满，众人表示：「同情她的我才是个傻子」、「所以说千万不要同情艺人」、「居然哭穷，太不可思议了」等。

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