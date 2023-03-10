《Running Man》臭手速成班開課啦！邀請到《浪漫速成班》海伊「盧允瑞」自爆被親弟弟說有藝人病

《Running Man》開課”綜藝導師”大家想選「池錫辰」還是「劉在錫」呢？不過本期重點是…《浪漫速成班》的南海伊（盧允瑞 飾）來啦～～～。

SBS 長壽綜藝節目《Running Man》釋出的本週日最新預告中，邀請到了熱門韓劇《浪漫速成班》中飾演全道嬿女兒南海伊的演員盧允瑞，首次出演綜藝的她，也讓人非常好奇她的表現。



▼預告中，節目組加入了補習班元素，特別為盧允瑞這個綜藝新手開課：



▼明星講師１號：認為藝能最重要的就是產生共鳴，會手把手的從基礎教起的RM王鼻子大哥「池錫辰」



▼明星講師２號：有著國民主持人稱號的「劉在錫」，則是會用嚴肅的態度指導，不論何時何地只有他存在的地方，就會是正解。



這一集身為RM的長期備考生，如同RM家人一般、存在感極強的朱宇宰也有出演。



預告裡，劉在錫問盧允瑞「和弟弟的關係如何？」時，盧允瑞表示：「昨天吵架了，他說我有藝人病（偶像包袱）。」一下子掌握住談話的重點，讓人更加期待她的表現了。



除此之外，身為新生代演員的盧允瑞也一下子掌握了遊戲的重點，對於現下年輕人的團康遊戲也相當在行，反之，RM成員們則是一直發生失誤，兩位明星講師也一直敗下陣來，錯誤百出，池錫辰直接氣到摔帽飆髒話。XD





究竟這堂臭手速成班的最優秀學生VS懲罰對象會是誰呢？記得鎖定本週日（3月12日）下午18:20播出的《Running Man》。





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