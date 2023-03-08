金賽綸酒駕一審求刑2000萬，憔悴眼袋引矚目！後悔反省：「再也不會有這樣的事」律師稱其生活困頓被指賣慘

金賽綸因去年5月的酒駕逃逸事件接受調查，今日出庭一審承認所有公訴事實，律師透露她獨力負擔全家支出，現因巨額賠償陷入生活困頓。

金賽綸因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴。 金賽綸去年5月8日早8點在江南區清潭洞酒駕撞毀路邊變壓器及行道樹，隨後未採取措施便離開現場，造成新沙洞和狎鷗亭洞等臨近地區停電、交通燈癱瘓，為商戶和居民造成不便。 據調查，金賽綸當時的血液酒精濃度高達0.2%，遠高於吊銷駕照標準的0.08%。



今日（8日）上午金賽綸素顏戴著黑色口罩現身，憔悴眼袋引人矚目。 面對記者提問未做回應，在法庭最後陳述中表示：「不會再有這樣的事，正在反省。」





金賽綸律師則表示她事後深刻反省和後悔，盡力不再沾酒，也賣掉所有車子賠償所有商人的損失; 而且金賽綸當天曾多次呼叫代駕，再犯可能性很低。



此外，律師稱金賽綸獨自承擔全家人的生計，事故後因支付巨額賠償而令全家陷入生活困頓，懇請寬大處理。 但此言受到部份網友指責賣慘，認為她只是不能繼續維持藝人水準的生活而已，住月租屋、打零工才叫生活困頓。 而且還被發現酒駕後僅2個月就邀請朋友開飲酒party慶祝生日，似乎難以稱得上深刻反省。



一審中檢方向金賽綸求刑2000萬韓元罰金，認為她「血液酒精濃度極高且試圖逃逸、罪行不良，但念及自首且是初犯、已與商人和解」。 同時向知曉金賽綸飲酒事實仍搭乘車輛的A某求刑500萬元罰金。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞