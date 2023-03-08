金赛纶酒驾一审求刑2000万，憔悴眼袋引瞩目！后悔反省：「再也不会有这样的事」律师称其生活困顿被指卖惨

金赛纶因去年5月的酒驾逃逸事件接受调查，今日出庭一审承认所有公诉事实，律师透露她独力负担全家支出，现因巨额赔偿陷入生活困顿。

金赛纶因违反道路交通法（酒驾）等嫌疑被起诉。 金赛纶去年5月8日早8点在江南区清潭洞酒驾撞毁路边变压器及行道树，随后未采取措施便离开现场，造成新沙洞和狎鸥亭洞等临近地区停电、交通灯瘫痪，为商户和居民造成不便。 据调查，金赛纶当时的血液酒精浓度高达0.2%，远高於吊销驾照标准的0.08%。



今日（8日）上午金赛纶素颜戴著黑色口罩现身，憔悴眼袋引人瞩目。 面对记者提问未做回应，在法庭最后陈述中表示：「不会再有这样的事，正在反省。」





金赛纶律师则表示她事后深刻反省和后悔，尽力不再沾酒，也卖掉所有车子赔偿所有商人的损失; 而且金赛纶当天曾多次呼叫代驾，再犯可能性很低。



此外，律师称金赛纶独自承担全家人的生计，事故后因支付巨额赔偿而令全家陷入生活困顿，恳请宽大处理。 但此言受到部份网友指责卖惨，认为她只是不能继续维持艺人水准的生活而已，住月租屋、打零工才叫生活困顿。 而且还被发现酒驾后仅2个月就邀请朋友开饮酒party庆祝生日，似乎难以称得上深刻反省。



一审中检方向金赛纶求刑2000万韩元罚金，认为她「血液酒精浓度极高且试图逃逸、罪行不良，但念及自首且是初犯、已与商人和解」。 同时向知晓金赛纶饮酒事实仍搭乘车辆的A某求刑500万元罚金。





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