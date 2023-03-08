宛如搭乘時光機回到過去！90年代的青春故事《OASIS》熱鬧開播！

KBS2新月火劇《OASIS》日前開播，第一集收視率以6％起跑，由張東潤、薛仁雅、秋英宇三人共同主演，劇情以從1980到1990年代大韓民國接踵而來的巨變為背景，為了守護自己的夢想與友情，還有人生僅此一次的初戀，展開熾熱的青春故事。

《OASIS》劇中的三位年輕男女，張東潤、薛仁雅、秋英宇共同走過了青澀的學生時期，是彼此最可靠的朋友，也是一生中難忘的初戀，原以為三人的青春就此閃耀下去，沒想到卻捲入了意想不到的事件以及無法避免的命運漩渦中。他們守護著自己最珍貴而不願失去的東西，勇敢的與時代對抗，這樣的熱血至今看來也同樣令人產生共鳴。



演員張東潤在日前KBS2所舉辦的線上製作發表會上提到自己所飾演的角色「李斗學」，是一位出生在全羅南道麗水，擁有純淨心靈的人物，與朋友們擁有深厚友情，並將展現出在艱難的狀況下盡全力克服的樣子。張東潤更表示這樣的作品對他來說就像禮物一般的存在，覺得這個角色非常有深度。



薛仁雅飾演劇中角色「吳貞心」。總是對於自己喜歡的事物充滿熱情，薛仁雅表示這個角色也讓她有著演技上的挑戰，她表示正在納悶電視劇中似乎滿久沒有出現這類的題材時，就收到了《OASIS》的劇本，看了劇本的她相當開心並且找導演討論，也表示相當榮幸能出演這部作品，讓自己能夠有機會活在那個年代。她也透露劇中的自己是個性大剌剌的活潑女孩。



正在熱播中的《OASIS》能否讓現代的年輕人對於自己從未經歷的年代產生好奇心，也讓曾經走過那個年代的中年人回憶起難忘的過往，是否能得到觀眾們的肯定，目前備受期待。

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