D.O.「見家人」，李龍真喊「太浪漫想Kiss」！《Running Man》寶弼PD新節目《沒有數學的修學旅行》明開播

李龍真：「太浪漫了，走一走會想Kiss Kiss」請問你想親誰XD 節目聽起來怎麼很像是為「剛剛」們設計的XDD

以《Running Man》和成員們「鬥嘴鬥出名」的PD（製作人）崔寶弼，即將以全新作品《沒有數學的修學旅行》回歸，和歌手EXO D.O.、ZICO、Crush、Jannabi崔政勳，以及諧星李龍真、梁世燦合作。



《沒有數學的修學旅行》（수학 없는 수학여행；Nomath Schooltrip）顧名思義就是讓成員們展開修學旅行，要執行特別任務和特別的遊戲，是個關於6個男人的浪漫、毫不關乎數學的「無知性綜藝節目」。



目前的預告，其中一支成員們來到冰天雪地之處，大家都覺得這地方太浪漫，李龍真興奮的說：「在這裡走著就會想Kiss Kiss，太浪漫了啊！」還說無條件要Kiss Kiss，就問你到底要跟誰Kiss，不是結婚了嗎XDD ？



另一支成員們見了企鵝，後續展開超簡單的企鵝問答任務，D.O.的答案讓其他人都暈了！有粉絲搞笑留言：「我們敬秀（D.O.）終於見到家人了，怎麼還會答錯名字呢ㅋㅋㅋㅋㅋ」



最後一支預告，誰都搞不清楚什麼是「沒有數學的修學旅行」，旅行也好似沒有目的，去到雪地又到KTV唱歌，去夾娃娃還去泡溫泉？



《沒有數學的修學旅行》即將在明（9）日於SBS與觀眾見面，每週四晚間9點首播。

▼《沒有數學的修學旅行》官方IG，介紹欄寫道是寶弼PD自行經營的，「所以可能有些生疏和俗氣」XD 發布的照片中還透露為D.O.慶生



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