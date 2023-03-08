宛如搭乘时光机回到过去！90年代的青春故事《OASIS》热闹开播！

KBS2新月火剧《OASIS》日前开播，第一集收视率以6％起跑，由张东润、薛仁雅、秋英宇三人共同主演，剧情以从1980到1990年代大韩民国接踵而来的巨变为背景，为了守护自己的梦想与友情，还有人生仅此一次的初恋，展开炽热的青春故事。

《OASIS》剧中的三位年轻男女，张东润、薛仁雅、秋英宇共同走过了青涩的学生时期，是彼此最可靠的朋友，也是一生中难忘的初恋，原以为三人的青春就此闪耀下去，没想到却卷入了意想不到的事件以及无法避免的命运漩涡中。他们守护著自己最珍贵而不愿失去的东西，勇敢的与时代对抗，这样的热血至今看来也同样令人产生共鸣。



演员张东润在日前KBS2所举办的线上制作发表会上提到自己所饰演的角色「李斗学」，是一位出生在全罗南道丽水，拥有纯净心灵的人物，与朋友们拥有深厚友情，并将展现出在艰难的状况下尽全力克服的样子。张东润更表示这样的作品对他来说就像礼物一般的存在，觉得这个角色非常有深度。



薛仁雅饰演剧中角色「吴贞心」。总是对於自己喜欢的事物充满热情，薛仁雅表示这个角色也让她有著演技上的挑战，她表示正在纳闷电视剧中似乎满久没有出现这类的题材时，就收到了《OASIS》的剧本，看了剧本的她相当开心并且找导演讨论，也表示相当荣幸能出演这部作品，让自己能够有机会活在那个年代。她也透露剧中的自己是个性大剌剌的活泼女孩。



正在热播中的《OASIS》能否让现代的年轻人对於自己从未经历的年代产生好奇心，也让曾经走过那个年代的中年人回忆起难忘的过往，是否能得到观众们的肯定，目前备受期待。

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