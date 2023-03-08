開播倒數！《黑暗榮耀2》將在本週上線，官方公開9大謎團：屍體去哪了？房東奶奶的真實身份！

《黑暗榮耀》第二季即將在本週（10日）上線，而Netflix方面也整理了9大謎團！

1尹昭熙的屍體到底在哪裡？

為了復仇，文同珢還告訴孫慏梧朴涎鎮是兇手，當時尹昭熙墜樓時就握著朴涎鎮的名牌，孫慏梧知道這件事後，就要去威脅朴涎鎮，結果...他人卻消失不見了。而朱如炡去查看尹昭熙的屍體，結果屍體也不在冰櫃裡...到底是誰偷走了呢？



2.河度領會站在文同珢那邊？還是朴涎鎮那邊？

在最後一集中，河度領得知文同珢＆朴涎鎮過去發生的事，他最終會站在哪邊呢？



3.朱如炡的復仇會實現嗎？

朱如炡雖為醫師但正在接受心理諮詢，對於殺害父親的兇手姜永天似乎仍無法忘懷，甚至模擬無數次殺害他的場面。而姜永天似乎也沒有悔改的心，在獄中還不斷寄信給朱如炡，讓人好奇朱如炡會如何復仇。



4.姜賢南和女兒會幸福生活嗎？

姜賢南為了殺掉家庭暴力的丈夫而與文同珢合作，幫她蒐集情報，文同珢也幫她的女兒上課，之後還想幫助她出國留學。但在預告中，她的存在似乎被朴涎鎮發現，她最後能和女兒過上幸福的日子嗎？



5.害死尹昭熙的兇手是誰？

校園暴力受害者之一的「尹昭熙」，和文同珢一起遭到加害者五人幫嚴重的校園暴力，之後做出極端的選擇。



6.文同珢的母親是復仇對象？還是原諒的對象？

文同珢的母親，為了金錢刪改女兒的退學申請原因，甚至取消女兒的月租房，讓同珢當時的處境變得更加糟糕，而母親現在的精神狀態疑似不佳。



7.房東奶奶的真實身份？

第1集播出，房東奶奶就對第一次來到家裡的文同珢說：「妳終於來了！我等妳好久！」更用低價把房子陸續租給文同珢和朱如炡，一邊檢查她的電費和水費，也早就知道她的職業。有不少觀眾猜測房東奶奶可能是尹昭熙或是其他受害者的家屬。



8.「蓮花堂」是做什麼的地方

根據目前的劇情，不少人猜測朴涎鎮媽媽可能和警察署署長、巫師有互相勾結。去「蓮花堂」那求姻緣的都是年輕女生，姜賢南跟蹤兩位從巫師堂出來的女生，並在食堂聽到她們的對話「呀～那個跟妳配到的大叔，真的會一直好運嗎？」，鏡頭還特寫另一名女生的名牌包，之後這個包出現在警察署署長的汽車旅館。



9.文同珢的復仇「會以何種模樣」完成

文同珢為了復仇，從高中退學後就開始做準備，最終他的復仇會成功？還是失敗？



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