2021年「最強昌珉」叫粉絲購買SM股票！今日KAKAO宣布「每股15萬」收購SM股票，網友：「那時候應該聽話的」

東方神起成員沈昌珉在2021年6月出演 Naver Now 電台時，有粉絲就留言跟他說：「因為歐巴我買了 Naver 的股票。」

沈昌珉看到這留言也回答：「不是...如果是以粉絲的心意購買股票，不應該買 Naver 的股票，應該要買 SM 的股票啊！」他還說道最近兩個月公司的股票上漲了很多，自己也嚇了一跳，幾乎漲了快50%（這時股價是47100韓元）

210611 최강창민의 프리허그



창민이때문에 네이버 주식을 샀다는 카블리에게

창민이는 어떤 조언을 했을까... ㅋㅋㅋ #최강창민 pic.twitter.com/YCQpD1VDlF — 참크is Devil (@CHAM_K218) June 11, 2021

沈昌珉在說完這些話後的一個月，SM 的股票上漲到65000韓元，那時候就有網友表示：「早知道就在昌珉說的時候，去買 SM 的股票，現在好後悔啊！」

今日（7日）據韓媒報導，KAKAO爲了SM娛樂的經營權，拿出公開收購這張牌，計劃以每股15萬韓元的價格購買普通股東的股票，這比 HYBE 上個月提出的每股12萬韓元還高出25%。目前持有4.9%股份的KAKAO計劃通過公開收購追加獲得35%的股份，確保39.9%的股份，看來...經營權的紛爭似乎還沒有結束啊～！



更有網友分析如果在昌珉說的時候買，是原來的310％、如果在後悔沒聽昌珉的話去購買的話，是原來的230％。這也讓不少網友直呼：「那時候應該聽你的話」、「歐巴～我現在開始只聽你的話」、「這是幫忙賺錢的歐巴啊」、「哈，真的應該聽這句話的...」、「果然只說對的話」等等。

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