INFINITE天籟貴公子南優鉉4月9日來台溺愛粉絲~甜喊「貼心至上！」

日前於2月3日至5日在南韓舉辦見面會兼生日會，知名實力派韓團INFINITE主唱，素有「天籟貴公子」美譽的南優鉉，這次他對台灣INSPIRIT發出邀請函了！收到大批粉絲期盼，南優鉉正式宣布4月9日將於台北TICC舉辦「2023南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIWAN」（註：NAMU為南優鉉暱稱），除了身為主唱，可愛的南優鉉，俏皮稱自己是這個聚會的CEO，在這個地方，就是他最大，因此南優鉉說：「CEO服務，貼心至上！希望當天光臨的粉絲，都能得到最頂級的享受！我是為了你們的幸福而生，因此當天，我將會為所有粉絲量身定做最專屬的精彩內容，讓大家都有賓至如歸的感覺！」。

認識南優鉉的INSPIRIT都知道，南優鉉寵粉有名，提到「寵粉」二字，南優鉉卻感性表示，「其實那個被寵的人是我！出道至今，若是沒有粉絲對我的支持，我是絕對不會走到這裡的，所以是他們寵著我！對我來說，粉絲就是家人，在家人面前，我是自在的！」，這次南優鉉除了將展現超強LIVE演唱實力，歌單上，也保證一切以做到盡興為主軸，當天除了要帶著大家搭乘時光機，將發行的專輯好歌唱一輪，包括「I LOVE YOU」、「Hold On Me」、「When Fall Comes」、「Calm & Passion」、「Lonely Night」、「Everyday」、「Rain」、「Flower」等，南優鉉將用最無雜質的穿透嗓音，讓大家聽到耳朵幸福出油！而他也搶先預告，將有零距離聊聊真心話時間，藉由這樣的交流，希望粉絲多瞭解自己，自己也能多認識大家，「我想聽到你們的迴響！」南優鉉說。



將於4月9日舉行的「2023 南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIWAN」，訂於3月18日下午1：00於Ticket Plus遠大售票網站起售，購票網址：https://ticketplus.com.tw/ ，期待當天和所有粉絲擁有最幸福的一刻！

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