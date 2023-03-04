3/10快來！《黑暗榮耀2》精彩片段公開：河度領嗆聲「妳和全宰寯的事我都知道」，朱如炡陰森暗示「這支針可以殺人」！

天啊，第二季感覺比第一季更精彩！單是看這幾個片段都感覺雞皮疙瘩豎起來了！涎鎮吶，不用等太久了......

《黑暗榮耀》講述被校園暴力毀掉靈魂的女人蟄伏多年進行徹底復仇的故事，去年底公開第一季引爆各方好評，三個月來始終熱度未退！第二季終於要在3月10日上架，除了Netflix釋出的官方預告外，電視綜藝《電影的粉絲生活》也搶先公開了幾場關鍵戲份的影片，每一個都讓人大呼高能！







先是文同珢助手朱如炡為朴涎鎮治療這場戲。 朱如炡問媽媽：「如果我把手術刀當做劊子手的刀來用，媽媽會反對嗎？」 朴涎鎮躺在手術床上，朱如炡拿出一支針對她講話，語氣平緩、內容卻令人不寒而慄：「妳知道嗎？ 如果註射前不把空氣排光的話，可能會死人哦。」



朴涎鎮疑惑地「哎？」 了一聲，朱如炡陰森逼問：「妳是怎麼認識孫慏梧的？」



영화로운 덕후생활에 좀 더 풀린 더글로리2 주여정 pic.twitter.com/UVLquS1dAj — 력매 (@iiideallyyy) March 3, 2023

河度領和朴涎鎮這場戲更讓人震驚！朴涎鎮發現丈夫經常和文同珢下棋、氣憤得大喊大叫，河度領言語間卻滿是對文同珢的癡迷：「初見時好奇，一段時間沒見就不禁開始等待，再見面時想贏過她，卻被奪走主導權、手足無措。 下棋時那種窒息的瞬間，我也想要擁有。」



朴涎鎮斥責說這是出軌行為，河度領輕笑一聲放出大招：「妳這麼講我是有點委屈，但沒有不滿。 所以，我才沒有過問妳和全宰寯的關係啊。」 涎鎮震驚！這正面回嗆實在太精彩了~



不僅如此，河度領也發現了寶貝女兒的身世秘密。 猖狂的全宰寯也不退讓：「你都知道吧？ 我才是藝率的親生父親。」 河度領終於忍不住暴揍全宰寯，一直以來對朴涎鎮的愛也終於轉化成了恨！



하도영 예솔이가 전재준 딸인거 아네 패는거봐 pic.twitter.com/zCwxU4m6PU — (@drama_zip) March 3, 2023

這些片段一公開就令網友超級興奮：「對出軌想法完全不否認耶！」、「第二季也太有趣了kkk」、「河度領還是那麼性感迷人ᅲᅲ」、「多希望河度領和文同珢是主線CP啊」、「好想看河度領崩潰的模樣啊」、「下週這時候就看到正片了，超激動啊！」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞