戀愛11年依舊超甜♥秀英新照窗戶映出「男友」鄭敬淏，網友：「從窗戶看到你們在約會、真的太配了」

3日，秀英在IG公開日常生活照，她穿著牛仔外套和長裙，喝咖啡雖然露出調皮的表情，但站著不動時卻展現不亞於模特的身高，令人讚歎不已。

不過吸引大家視線的是...窗戶上映出的男子輪廓，那就是男友鄭敬淏啦！對此，網友們更紛紛表示：「在玻璃窗裡看到你在約會」、「兩人太配了，希望一直甜甜蜜蜜下去」、「崔直說老師的女朋友」、「秀英一發IG我就看到了，發現鄭敬淏已經點讚」、「請長長久久地戀愛吧」、「我看見了在玻璃窗的敬淏歐爸」等等。



此前，兩人還一起去看田美都的音樂劇，還有網友分享偶遇後記：「那天我見到真人，鄭敬淏真的很Sweet，一直在護著秀英，還讓她小心腳下。謝幕喝采的時候，突然有人在我後面大叫，一看才發現那是鄭敬淏，被認出來的時候也很熱情地打招呼。」

잠시만

정신이혼미함지금

정경호배우님 옆에 수영언니래요...

제가 오늘 잠실에서 이들의 데이트를...

데이트를 직관한 건가요? https://t.co/YvZ3d5UFxD pic.twitter.com/vstq0g1r9Q — 월 (@wul_dience) February 19, 2023

而鄭敬淏和秀英從2012年9月開始戀愛，在2014年時轉而公開交往，今年是相戀第11年。感情一直甜蜜，雖然幾乎不在SNS上公開合照，但很多照片裡都有對方的存在，像是互拍旅行照、愛犬照等等，兩人真的低調又可愛啊！



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