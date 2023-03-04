大家都期待的組合！網友剪輯經典韓劇《宮》翻拍預告影片，金裕貞、李到晛、宋江、高允貞吸引近兩百萬人觀看

金裕貞和李到晛曾在《先熱情地打掃吧》飾演「姐弟」，好希望看到他們以「戀人」的身份合作一部作品！

2006年由尹恩惠、朱智勛、金楨勳、宋智孝主演的韓劇《宮》被稱為「經典」，該部作品改編自漫畫家朴素熙的同名漫畫，以君主立憲制大韓帝國的架空歷史為背景，描述平凡女高中生「申采靜」與皇太子「李信」進行策略結婚的故事。最高收視率曾達27%，直到今日也被劇迷們廣泛討論，更傳出‎翻拍‎的計畫。

有才的網友們紛紛在YouTube分享《宮》翻拍的「預告影片」，其中金裕貞、李到晛、宋江、高允貞的「假想陣容」，吸引近兩百萬人觀看，人氣火爆。金裕貞飾演「申采靜」（原尹恩惠之角色）、李到晛飾演「李信」（原朱智勛之角色）、宋江飾演「李律」（原金楨勳之角色）、高允貞飾演「閔孝琳」（原宋智孝之角色）。看完影片的網友們表示：「毫無違和感！」、「非常需要看到正片的內容」、「能不能就以這個陣容翻拍？」等。

金裕貞、李到晛曾在2018年合作過JTBC《先熱情地打掃吧》，當時是以「姐弟」相遇。實際上，1999年出生的金裕貞應該要稱1995年出生的李到晛為「哥哥」。金裕貞是家喻戶曉的童星出身演員，‎作品列表豐富；而李到晛近期也相當活躍，與宋慧喬等人合作的‎《黑暗榮耀》第2部‎將於下週五（10日）公開。不少粉絲都期待未來能看到他們以男、女主角的身份再合作一部作品。

而金裕貞與宋江曾在今年初（2023年）收到‎新劇《My Demon》‎的出演提案，是一部描述腹背受敵的財閥繼承者「都度希」，和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」展開「異種同居羅曼史」的作品。又是一對令人期待的螢幕CP！

而以tvN‎《還魂：光與影》‎晉升為女主角的高允貞，在劇中與李宰旭展現默契配合，人氣再攀升。她曾和李到晛、宋江合作Netflix ‎《Sweet Home》‎，該部作品也將推出第2季、第3季。

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